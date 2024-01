南投縣原住民彩虹織女服裝設計大賽　黃幸綺、高素珍分獲首獎

▲南投縣原住民彩虹織女服裝設計大賽,由高素珍及黃幸綺同獲首獎,圖為伊林名模群擔綱走秀。(圖/南投縣政府提供,下同)

記者高堂堯/南投報導

「2024南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」20日登場,15組參賽者在傳承傳統織布技藝及挑戰時尚中激發創意,充分展現原住民族時尚、創新、永續精神,以及具進軍國際市場潛力,最終「時尚創新組」、「彩虹織女組」分別由黃幸綺、高素珍獲得首獎,並由伊林名模群依序展示各組參賽作品。

本次大賽於昨天中午11時,先在在草屯鎮中興路與太平路二段街頭進行「You Are The One!! 彩虹織女.伊林名模街頭快閃時裝秀」,晚間轉往樹德.半山夢工廠的「生命樹環樹步道」競賽伸展台,縣長許淑華親自引領副縣長王瑞德,及石慶龍、全文才、林庭秝等3位原民縣議員,穿著創新族服,自生命樹環樹步道依序進入會場、開啟走秀序曲,伊林娛樂(EeLin Entertainment)知名秀導嚴孝銘所率領的模特兒群隨後展開精彩競賽服裝秀,最後則由大會3位評審之一暨原住民服裝設計大師「沙布喇·安德烈」專場獨秀12套作品,將活動帶到最高潮。

原民會族群委員吳國昌、縣府原民局長史強、信義鄉長全志堅、仁愛鄉公所秘書陳國雄、南投市民代表江秀春、樹德企業共同創辦人吳陳黃琴,及張鳳英等多位編織工藝大師都出席共襄盛舉。

沙布喇·安德烈等3位評審同聲給予15組作品高度肯定,並盼參賽者能跳出框架,多嘗試並熟練不同版型的變化及運用,融合環保元素詮釋原民風格,讓原民豪放性格在設計創意上盡情奔放。

原民局指出,原住民編織及傳統服飾內涵獨特豐富多元,卻往往只能在歲時祭儀才有機會亮相,在縣長許淑華重視和指示下,舉辦本次大賽,希望將原住民傳統編織服飾透過現代設計融入生活、創作出親人又具品味的「原時尚」,不僅為原住民設計師開拓創作舞台,更透過競賽打響原時尚的品牌知名度,讓更多原住民元素的服飾,有機會成為流行時尚的新主流。