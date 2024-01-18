1點心狂翻倍漲「5→20元」！他買不下去了　鄉民嘆：還看過70元的

▲紅豆餅一顆多少錢是極限？（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

有些人喜歡在正餐中間吃個小點心，不過現在物價越來越貴，也讓人買不下去。一名網友就說，小時候吃紅豆餅只要5元，後來翻倍漲到10元，也勉強還能接受，不過最近看到一顆20元，真的讓他無法接受，好奇大家能接受的極限在哪裡？文章曝光後掀起討論，但有人指出「看過一顆70的」。

原PO在PTT發文表示，紅豆餅是他小時候最愛的點心，從一顆5元開始吃，有些佛心店家還有賣三顆10元的，後來開始慢慢漲價，變成一顆10元，雖然價格直接翻倍，但還在能接受的範圍內。不過他最近發現紅豆餅又漲價了，一顆賣到20元，直嘆「真的吃不下去了」，好奇大家可以接受紅豆餅漲到多少錢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友紛紛表示「超過15我就不行了」、「超過10元我就沒買過了」、「1顆20以上就太貴了」、「三年沒吃了」、「懷念小時候三顆10元」、「一顆20，三顆50很久了」、「15元是極限了，所以已經很久沒吃」、「國中畢業後就沒吃了，25元一顆嚇傻」、「只能接受大顆15元」、「紅豆口味4年內20元是我的極限了」、「早就超過忍耐的限度了，早就不吃了」、「20就不想買了，15還能接受」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

但也有人透露，看過更貴的紅豆餅，「現在都賣到一顆40了」、「我在新竹還真的有看過很普通的賣70」、「主打脆皮的已經漲到35了」、「北市現在有些地方一個50」、「我都看過一個35，3個100的」、「看過最貴40的，兩種口味，在百貨公司」、「之前在百貨公司吃過60元的，但很難吃」。