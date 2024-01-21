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1317戶受惠！花蓮市發放愛心禮券　每人500每戶5口為限

▲▼花蓮市公所針對低收入關懷戶發放年節愛心禮券，每人500元。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市公所針對低收入關懷戶發放年節愛心禮券，每人500元。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所愛心禮券於22日起發放，花蓮市1300餘戶將受惠。為讓收到禮券的市民朋友了解如何採購，市長魏嘉彥今天在社勞課蕭子蔚的陪同下，前往家樂福量販花蓮店，為關懷戶提供採買的要訣。

在家樂福賣場，魏嘉彥、市民代表會主席李振瑋、副主席黃達祥，以及市民代表楊哲灃、江如玲、陳惠卿、蕭民隆、莊依婕，議員魏嘉賢服務處主任何建宏，在家樂福安全課長陳光正陪同下，一起推著採買車四處張羅，不一會車上就載滿衛生紙、水果、飲料、泡麵、餅乾等生活物資。

▲▼花蓮市公所針對低收入關懷戶發放年節愛心禮券，每人500元。（圖／花蓮市公所提供，下同）

愛心禮券可以購買家中需要的物品，包括食物、飲品、年菜、衛生紙、小家電、保暖衣服等，只要結帳時拿時禮券結帳即可。魏市長提醒，愛心禮券不能購買菸酒類商品，請持有禮券的關懷戶留意。

▲▼花蓮市公所針對低收入關懷戶發放年節愛心禮券，每人500元。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市長魏嘉彥親自前往量販賣場，為關懷戶提供採買的要訣。

市公所五年前將愛心年菜改為愛心禮券，並放寬領取標準，讓更多弱勢家庭受惠。今年度包括中低收入戶1317戶受惠，總計發送127萬5千5百元的愛心禮券，每戶一口發給500元愛心禮券，每戶最多五口為限。

▲▼花蓮市公所針對低收入關懷戶發放年節愛心禮券，每人500元。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，感謝市代會支持，以及家樂福響應市公所對弱勢的關懷，以最優惠的價格讓更多家庭得以受惠。透過大家的力量，一起暖心愛花蓮。他也特別感謝前市長魏嘉賢的這項福利政策，照顧到的三口以下低收入戶或中低收入戶的家庭，讓更多人可以受惠，一起享受過年的溫暖。

▲▼花蓮市公所針對低收入關懷戶發放年節愛心禮券，每人500元。（圖／花蓮市公所提供，下同）

主席李振瑋表示，凝聚大家的愛心來照顧更多人，市代會絕對會全力支持這項優質的社福政策，往後也希望有更多人一起來做愛心，將相關的善款捐給慈愛基金，讓這項資源可以落實照顧到社區的弱勢族群。

愛心禮券將於下周一（22日）透過里幹事協助發放，請符合領取資格者可親洽戶籍地里辦公處。蕭子蔚課長再次提醒關懷戶，愛心禮券不可以購買菸酒，請多加留意。

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