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談諾魯斷交　吳釗燮：區域國家須警覺中國威權擴張野心

▲▼吳釗燮於1月18日接受「澳洲人報」駐台記者Will Glasgow專訪，訪談內容已於20日在該報頭版刊出。。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮在諾魯斷交後接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

諾魯15日與宣布與台灣斷交，外交部長吳釗燮18日接受「澳洲人報」（The Australian）駐台記者專訪時表示，中國利用諾魯近期財政缺口，趁虛而入拉攏諾魯政要，以鉅額金援誘使諾魯外交轉向，區域國家須對中國行徑提高警覺，正視中國以兩岸外交角力為藉口實則進行威權擴張的野心，共同維護印太地區的自由開放。

吳釗燮於1月18日接受「澳洲人報」駐台記者Will Glasgow專訪，訪談內容已於20日在該報頭版刊出。

吳釗燮在專訪中表示，中國利用諾魯近期財政缺口，趁虛而入拉攏諾魯政要，以鉅額金援誘使諾魯外交轉向，區域國家須對中國行徑提高警覺，正視中國以兩岸外交角力為藉口實則進行威權擴張的野心，共同維護印太地區的自由開放。

吳釗燮應詢表示，台澳多年來致力透過各種管道及機制深化兩國在太平洋區域的合作，並密注中國在此區域的行動。由於設於諾魯境內的「區域難民處理中心」（Regional Precessing Center）即將關閉可能造成諾國財政困難，台灣與澳洲及美國正持續交換意見，研議如何加強提供諾魯支援，以協助諾魯度過難關。而中國竟利用諾魯的財務危機，在我國選後世界眾多國家祝賀民主勝利之際，祭出無上限的經濟援助利誘諾魯外交轉向，意圖打擊民主陣營信心，民主國家必須嚴正以對中國在區域擴大影響力的企圖。

吳釗燮指出，中國的威權擴張野心並不僅限於台灣，實已擴及東海、南海，並跨越第一島鏈遠至整個太平洋。2022年4月中國與索羅門群島簽署安全協議，並於近年汲汲於與吉里巴斯加強合作，中國行徑已引起澳洲政府嚴正關切及採取相應行動。他強調，台澳共同面對威權主義威脅，雙邊合作將更緊密，台灣並將與太平洋友邦及理念相近國家持續深化合作，審慎嚴防中國無所不在的滲透及野心，共同遏止威權主義在印太地區及全球的擴張與侵略。

吳釗燮並應詢表示，我國與太平洋三友邦邦誼穩固，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）近期向我重申兩國堅定邦誼，台灣也將持續在因應氣候變遷及再生能源等議題上與吐國共同合作；帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）日前與我國副總統、總統當選人賴清德視訊對話，強調台帛邦誼是基於共享價值及對印太區域和平繁榮的承諾；我國外交部政務次長田中光目前正奉派以總統特使身分率團前往馬紹爾群島共和國祝賀新任總統海妮（Hilda Heine）就職，兩國並將持續推進雙邊合作計畫。

吳釗燮也說明，許多外交轉向國家事後發現中國並未兌現先前利誘的承諾，中國的手法是針對政要施惠，與我國和友邦合作計畫旨在嘉惠當地人民，有顯著不同。

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關鍵字：

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