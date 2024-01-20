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社會 社會焦點 保障人權

特種兵墜斷崖「拉上來了」！搜救員、官兵拼命拉繩畫面曝光

記者李陳信得、鄒鎮宇／台中報導

桃園龍潭陸軍航空特戰指揮部一名潘姓士兵19日深夜，獨自前往馬崙山附近打獵後失聯，經軍方、搜救隊搜尋，20日在150至200公尺深的斷崖發現潘男遺體。經過多名官兵、搜救隊的努力，目前已將潘男的遺體從溪床拉至路面。

▲▼斷崖特種兵拉上來了！搜救員、官兵拼命拉繩畫面曝光。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲官兵、搜救隊將潘姓特種兵的遺體抬至溪床。（圖／記者李陳信得攝）

畫面顯示，現場有許多官兵、搜救隊員，其中至少10人將遺體拉到溪床，再由上方至少12人準備吊掛，由9人協力將潘男的遺體往上拉，最後由5人拉著遺體走山路到路面。另外，潘男的遺體於20日晚間8時50分，交由大體車接回。

▲▼斷崖特種兵拉上來了！搜救員、官兵拼命拉繩畫面曝光。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲▼搜救員、官兵拼命拉繩，將潘姓特種兵拉至路面。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼斷崖特種兵拉上來了！搜救員、官兵拼命拉繩畫面曝光。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

據了解，潘姓士兵相當孝順，獨自一人從軍，靠著軍餉扶養母親及生病的哥哥，家中經濟重擔全由他一肩挑起；19日當天，潘男趁著過年前休假與母親和友人前往和平谷關拜訪姑姑，未料潘竟趁著大家熟睡時，獨自一人走進馬崙山打獵，自此失聯。

警消獲報後立即出動搜救，軍方也派出多名特戰兵支援，並以空拍基協助搜索，而今下午消息傳出，空拍機於下午2時21分在斷崖下方河床上拍到疑似人形，搜救員立即垂降下切溪谷確認，到達空拍機拍攝位置後，經回傳照片給家屬，確認就是失蹤的潘男，而他已明顯死亡。

針對潘男不幸死亡一事，桃園龍潭陸軍航空特戰指揮部表示，對於本案深感遺憾及痛心，將協助家屬處理後續事宜、配合檢警調查；另外，也將加強官兵的防險教育，避免獨自從事高風險的活動，以確保安全。

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