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113年農曆春節計程車收費出爐　桃園2／5-14日每趟次加收50元

▲113年桃園農曆春節計程車收費出爐　

▲113年桃園農曆春節計程車收費出爐。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節連續假期即將來臨，桃園市政府交通局表示，農曆春節期間計程車除按原訂收費方式外，每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。今年的春節連續假期計程車加收運價實施期間，自113年2月5日(一)0時至2月14日(三)24時止，共計10日。

市府交通局18日表示，桃園市計程車現行運價為1,250公尺新臺幣(以下同)90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時 5公里以下累計80秒加收5元；桃園國際機場排班計程車得加收15%停留服務費(起程收費105元、續程收費(每200公尺5元)加15%、延滯計時收費每80秒加收5元)。

而今年的春節連續假期計程車加收運價實施期間，自113年2月5日(一)0時至2月14日(三)24時止，共計10日。實施期間桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。計程車駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成，依計費表顯示金額向乘客收費。民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，例如：上車時間為2月4日23時30分，下車時間為2月5日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。

民眾如果遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃園市政府交通局（1999桃園市民諮詢服務專線）或警察機關（03-3325368）檢舉，經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。

交通局提醒民眾，由於春節拜年、應酬場合較多，可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；另請乘客於春節期間搭車時，能夠給予運將朋友打氣與鼓勵，讓大家一起過個快樂、平安的歡喜年。

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農曆春節桃園計程車收費

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