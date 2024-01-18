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操作基金偷跟單「早買早賣」　7經理人狂撈4億外快...2人聲押

▲▼新北地方檢察署外觀。新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地檢署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署偵查大樓外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦投信公司基金經理人利用職權「搭便車」賺外快弊端，查出國泰、富邦等4家國內知名投信公司，有7名經理人操作基金投資時，涉以人頭帳戶「早買早賣」相同投資標的、藉此海撈共近4億元，其中2人囊括3億餘元暴利。檢調昨（17日）搜索11處、約談18人，今晨複訊後聲押禁見簡姓、李姓2名經理人，另5名經理人各交保50萬元到2000萬元，其餘共犯交保10萬元到50萬元，部分人請回。

調查局台北市調查處接獲線報，指國內投信公司有基金經理人利用掌管基金投資標的決策權，從2017年起在操作基金下單時，早一步以自有資金透過人頭帳戶「早買早賣」同一標的，藉此在基金進場使股價上漲前先卡位，在基金退場可能使股價下跌前先脫手，「搭便車」海撈外快。

台北市調處報請新北地檢署指揮偵辦，發現至少7名經理人涉案，分屬國泰、富邦、復華與保德信4家知名投信公司，但7人均已離職。新地檢署檢察官李秉錡認為7人「跟單」套利事證明確，昨指揮台北市調查處搜索涉案經理人住家等11處地點，約談7名涉案經理人與11名提供帳戶的人頭到案。

檢調查出，7名涉案經理人用來上下其手的股票標的，包括中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、亞洲水泥等，初估不法獲利共3.9億餘元，其中林姓男子賺進2.5億餘元奪冠、簡姓女子以1.05億餘元居次，其餘5人多則1483萬餘元，最少也有105萬餘元。

檢方昨漏夜複訊後，以涉犯《證券投資信託及顧問法》投資信託特別背信等罪嫌、犯罪嫌疑重大，且有逃亡與勾串滅證之虞，今晨向新北地院聲押禁見簡女和1名李姓經理人，將待法官召開聲押庭調查，而獲利冠軍林男獲檢方諭知交保2000萬元，餘4名經理人各交保50萬元到400萬元。

至於11名涉嫌提供帳戶的男女，檢方訊後懷疑並非單純的人頭幫助犯，還可能涉及犯罪行為分擔，甚至是有分到好處的共犯，據此諭知交保10萬元到50萬元不等，少數幾人無保請回。

新北檢指出近年來金融機構從業人員不法背信案件層出不窮，不思以委託民眾之利益為優先，反圖謀自己私利，嚴重打擊金融機構建全穩定發展，新北檢將從嚴從速偵辦此類案件，並積極追索及查扣犯罪所得，以打擊該等犯行，維護金融秩序及保護民眾財產安全，並呼籲金融機構應強化防弊內控制度，投資者宜提高警覺，注意金融機構從業人員有無異常行為，避免財產受損。

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