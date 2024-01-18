獨／2千萬鋼雕藝術被竊！家屬po網文籲勿買　警竟通知「刪文」

▲高雄市警察局高階警官交接典禮，同天卻發生重大竊案 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

就在高雄市警察局的高階警官調動當天，市警局大動作舉辦交接典禮，沒想到同時間卻在仁武發生國內知名鋼雕大師劉丁讚工作室遭竊，初步損失超過2千萬的藝術作品，家屬在網路發文呼籲不要購買到贓物，沒想到竟然接到警方來電要求家屬撤文，對此仁武分局表示是派出所未經授意私下作為。

這起竊案就發生在17日中午，劉丁讚藝術家的兒子前往父親位在大樹區井腳路工作室，還沒進門就發現疑似遭竊，因為工作室的鐵門被人破壞，眼看到這一幕，他衝進工作室，赫然發現裡頭的成品、白鐵製品的半成品以及兩具飛機引擎全部被偷走了，初步估計損失超過千萬。而劉丁讚的兒子也趕緊向警方報案。

▲失竊的龍作品總共有8隻，市價超過千萬 。（圖／網友提供）

怕這些作品被當成廢鐵販售，所以劉丁讚的家屬把失竊的照片po到網路，呼籲大家要注意，千萬不要買到贓物，但沒想貼文才一貼出來，17日下午被害人就接到轄區警方的關切電話，以「先撤下po文，方便找尋竊賊」這樣的理由來說服，對此警方解釋是分局未授意，而是派出所人員的擅自決定。

要求被害人刪文這件事傳到國內知名警眷谷百合的耳裡，她先是大酸：「這是對社會大眾的善意提醒，如果這樣要撤文的話，請警方先撤掉所有的詐騙宣導吧」，不過話鋒一轉則是「請警方把拜託被害人撤文的時間與心力用在破案上」。

國內知名律師鄭瑞崙也強調「被害人家屬上網Po文提醒民眾不要收受贓物，是為了能順利的將被盜的財物追回，並且提醒民眾收受贓物是構成犯罪的行為，屬於言論自由的保障範圍，轄區警方請被害人家屬撤回Po文，並不適當」。

但其實警方要求被害人在網路撤文也非第一次，去年12月19日《東森新媒體ETtoday》就獨家報導過林園分局的轄區一家抓娃娃機店遭竊，老闆把偷竊影片po到網路上，結果接到警方來電要求撤文之外，還轉述說：「分局長說東西收好就不會被偷」，讓被害人很生氣，直呼怎麼有檢討被害人的道理。

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