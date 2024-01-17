常被誇漂亮！PR70正妹吐心酸「為何我只有A」　一票人中肯回

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友經常被誇獎漂亮，身材屬於瘦高型，自認外型有PR70以上，不過她卻哀怨表示，自己只有A罩杯，「現在大奶已經成為社會流量密碼，大家都愛看，有想過隆乳，但本身蠻瘦一看就很假，難道我註定一輩子都是平胸了嗎？」

「為什麼自己不是大奶！」女網友在Dcard直言，每次打開IG，看到各種胸部豐滿的女生，她除了欣賞、羨慕之外，更多的是嘆息，「就算很多是隆乳出來的，但大家根本不會在意，只要有奶就稱讚身材很好。」

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原PO表示，別人經常誇獎她顏值高，「我不敢說自己多漂亮，可能PR70以上，身材瘦高型的，有腰有腿，唯獨沒有大奶，只有A（罩杯），如果奶再大一點就真的完美了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

對此，網友們不以為然，紛紛回應「我覺得有腦比較重要，只靠奶去當網美，保質期很短」、「為什麼那麼在意胸部的大小？別被社會、網路帶風向」、「只能說貧乳有貧乳的市場」、「一個人的自信只能從身材建立也是很可悲，而且論重要程度臉絕對比奶重要」、「我是F奶，歷任男友依然看其他的大奶妹」、「整體漂亮、好看、有氣質、有內涵比較重要」、「妳自己也說，大家不在意奶是不是隆的，那妳幹嘛在意？」「不要容貌焦慮！拜託各位女生都要有自信，一直愛自己」。