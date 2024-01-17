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社會 社會焦點 保障人權

邊騎腳踏車邊滑手機　騎士慢速自撞路邊汽車慘摔「噴裝」

記者黃翊婷／綜合報導

一名機車騎士日前行經台中市南屯區公益路二段，目睹一名腳踏車騎士竟然邊騎邊滑手機，下一秒自己撞上停在路邊的汽車，雖然騎士速度很慢，但還是當場摔翻，手機也噴飛到馬路上，險些遭路過車輛輾到。

邊騎腳踏車邊滑手機自摔。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲腳踏車騎士自摔，手機（紅圈處）也噴飛出去。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」15日上傳一段行車記錄器影片，影片是從後方機車騎士的視角拍攝，只見前方一名腳踏車騎士緊靠右側慢速行駛，通過路口時似乎正在低頭看手機，接著僅用單手控制自行車，另一隻手打算將手機收進口袋，沒想到下一秒就撞上停在路邊的汽車。

腳踏車騎士當場整個人往前撲摔出去，手機也噴飛到馬路上；後方騎士見狀立刻緊急剎車，並小心繞過自行車騎士和手機。影片公開之後，其他網友紛紛留言表示，「那個手應該挫傷了」、「以為是我上次邊騎邊用（手機）被發現，還好我是北部人」、「別以為腳踏車慢就不會出事，這就是很好的範例」。

事實上，除了開車、騎機車滑手機會挨罰之外，民眾騎腳踏車滑手機同樣很危險，也屬於違規行為，可能會面臨300元以上、1200元以下的罰鍰。

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