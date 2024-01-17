台中2歲女「背帶纏頸」缺氧成腦癱！保母上廁所疏忽　民、刑全判了

▲台中2歲女童遭「背帶纏頸」缺氧腦病變，保姆上廁所疏忽慘了。（圖／民眾提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名葉姓保母照顧一名2歲女童過程中，把一個有吊帶的包包放在托育空間，接著人離開到廁所如廁，不料出來後發現女童被吊帶纏住脖子，嘴唇發紫且沒了呼吸心跳，送醫後女童雖然保住一命，卻因此出現永久後遺症。葉女刑事部分被判處6個月徒刑，民事部分被判處需賠償女童母親203萬多元。

根據判決書指出，葉姓保母領有保母證有托嬰資格，事件發生前受委託照顧4名孩子，除了2歲女童外，還有另外3名9個月、11個月以及2歲幼童。2022年3月28日上午8點多，她在照顧女童時突然尿急，將女童放置在安全護欄內後，接著趕緊到廁所如廁。

不料她10分鐘後從廁所出來，就看見女童爬出護欄，過程中扯放在旁邊的背包吊帶，脖子被背包的吊帶緊緊纏住，嘴唇發紫且沒了呼吸心跳，嚇得她立刻撥打119求救一邊替女童CPR。女童送醫後雖然保住一命，卻因為缺氧性腦病變、癲癇等傷害，出現認知功能與肌肉張力障礙等腦癱後遺症，氣得女童媽媽決定提告。

▲女童翻越護欄，不料遭背包吊帶纏頸，一度失去呼吸心跳。（圖／民眾提供）

刑事部分，台中地院一審認為，葉女具有保母專業執照，擔任專業保母工作，應該隨時注意照顧幼童的各種反應、保持幼童環境安全，葉女卻因為疏忽造成女童重傷並產生後遺症，考量女童不願意調解，審酌後依過失重傷害罪判處葉女6月徒刑，得易科罰金。全案上訴二審，但台中高分院已駁回，全案確定。

女童還提起民事訴訟，主張由於葉女疏失，導指女兒缺氧性腦病變，出現嚴重後遺症，讓她無法再享天倫之樂，日後還要面臨照顧一生勞苦，請求葉女賠償她與女兒各200萬元精神撫慰金，總共賠償400萬元。葉女則稱，她事後不再從事保母工作，目前月收入僅3萬元，無法負擔如此高額的賠償。

台中地院一審民事法官認為，女童事發時未滿3歲，正處於認知學習、發展重要階段，事故造成女童無法如一般幼兒正常學習，事故也讓女童母親必須長時間陪同女童就醫、復健，造成母女2人傷害甚巨，考量雙方職業、收入等條件後，判處葉女應賠償女童母親100萬元、女童103萬8141元，全案可上訴。