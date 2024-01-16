快訊／高端合約要公布了！疾管署下午4點半記者會說明

▲高端疫苗爭議，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

總統大選期間高端新冠疫苗採購成政治攻防焦點，選前總統當選人賴清德支持公開高端採購合約，但遲遲沒有下文，一直到選後第三天，疾病管制署今（16）日下午突然宣布將於16:30召開臨時記者會，由署長莊人祥主持，說明高端疫苗合約簽訂情形。衛福部次長王必勝證實，高端已決定授權衛福部公布內容。

衛福部和高端新冠疫苗採購合約保密期限為5年，國民黨、民眾黨紛紛要求提前公開檢視合約，賴清德也支持，但衛福部表示需要高端同意。高端公司日前強調，其為上櫃公司，為符合公司治理運作及保障4.6萬名股東權益，需依法召開董事會討論決議。

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衛福部次長王必勝受訪證實，高端今天中午已經召開董事會，授權衛福部公布內容，後續將由莊人祥進行說明。

高端今日下午發布重大訊息，今日召開董事會，討論衛福部疾管署提前解密採購合約的提議。本議案參酌律師法律意見書、並經董事討論後，為捍衛公司形象與保障股東權益，避免外界持續散佈不實言論，董事會決議提前解除「110年國內COVID-19疫苗緊急採購契約」的保密限制，同意疾管署對外公開合約條款。