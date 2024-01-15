印尼火山一天「噴發40次」灰雲柱直衝天際　佛羅雷斯島疏散6500人

▲印尼勒沃托比拉基拉基火山頻噴發，佛羅雷斯島疏散6500人。（圖／路透社）

文／中央社

印尼當局今天表示，由於佛羅雷斯島（Flores）上的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）在過去幾天噴出火山灰形成厚重的褐色火山灰雲，已疏散周遭約6500人。

美聯社報導，目前沒有傳出任何傷亡或重大損失。

火山氣體散發在近幾天來變得更加頻繁，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比拉基拉基火山噴發也是其中一部分。勒沃托比拉基拉基火山海拔1584公尺，與勒沃托比佩倫普安（Lewotobi Perempuan）火山，兩山並稱為東佛羅雷斯（Flores Timur）的「雙火山」。

這座火山自昨天以來已噴發40次，火山灰雲柱直衝天際500公尺至1500公尺高。由於當局9日已將火山警戒狀態提升至最高級別，鄰近村莊的居民都被親戚收留，或被帶到疏散中心。

官員敦促當地社區、訪客和遊客遠離火山噴發中心方圓4公里範圍，並注意在大雨的情況下，冷熔岩湧入河川上游的潛在風險。

勒沃托比拉基拉基火山是印尼的120座活火山之一。擁有2億7000萬人口的印尼群島地處「環太平洋火山帶」（Ring of Fire），因此地震和火山活動頻繁。環太平洋火山帶是環繞太平洋邊緣的馬蹄型地震帶。