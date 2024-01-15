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保外就醫9年！陳水扁2度幫陳幸妤打官司　出庭「講了近20分鐘」

因病9年無法出庭的陳水扁，去年卻出庭2次幫女兒打贏官司。（本刊資料照）

▲因病9年無法出庭的陳水扁，去年卻出庭2次幫女兒打贏官司。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

前總統陳水扁2015年服刑時，因失智、帕金森氏症、尿失禁及有生命危險獲准保外就醫至今，所涉貪汙等5大弊案因他無法正常陳述也隨之停審至今，但他重獲自由後不只到處趴趴走，也曾主持廣播節目及站台助選，去年陳水扁的女兒陳幸妤遭控植牙醫療疏失，被提告求償130萬餘元，9年來，陳水扁雖因病無法出庭就審自己的貪汙案，卻能以代理人身分，化身「陳律師」出庭2次幫女兒打贏官司，重重打臉司法。

本刊調查，陳水扁的女兒陳幸妤在2021年遭周姓女子指控醫療疏失後，雙方進行多次協商，周女隨後提出刑事過失傷害罪告訴並提民事告訴求償130萬餘元，雙方2021年8月間進行解庭，陳水扁以代理人身分替女兒出面調解，但雙方無法達共識，調解不成立，隨後由台南地院開庭審理。

陳幸妤並未委任律師出庭，而是由父親陳水扁代理出庭，陳水扁是台大法律系的高材生，並擁有律師資格，他因涉貪汙遭判刑確定已被廢止律師證書，無法執行律師業務，但依《民事訴訟法》規定，民事案件經承審法官同意後，可以不必由律師擔任代理人，台南地院於是同意由陳水扁代理陳幸妤出庭。

本刊調查，陳水扁9年來雖因病無法出庭就審他自己所涉的貪汙案，但於2023年7月19日及10月20日，以陳幸妤代理人身分出庭，這也是陳水扁2015年因病停審後，首度站上法庭陳述，陳水扁出現在法院時，引起不少洽公民眾側目，他在法庭上替女兒答辯時，陳述論理條現分明，在最後一庭時，更是滔滔不絕講了近20分鐘。

由於陳幸妤在刑事部分已獲台南地檢署不起訴，且醫療鑑定也認定陳幸妤在替周姓女子植牙時並無疏失，加上陳水扁出庭的論述，台南地院已於去年10月判陳幸妤勝訴免賠，周女不服已上訴台南高分院，預計今年2月開庭，屆時陳水扁是否再度代理人出庭，已引發關注。

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