分析／國民黨53席成最大黨！　盧秀燕翻轉台中有望成為藍營共主

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

2024總統立委大選今（13）日揭曉結果，國民黨本屆共提名65席區域立委，多個選區顯示「割喉割到斷」的殊死白刃戰。而隨著民進黨上台將近7年，執政包袱沈重，相較上屆僅獲38席，國民黨此次立委席次來到53席，成為國會最大黨。包括最後被鎖定為激戰區的南投馬文君、新北張智倫與廖先翔皆安全上壘，桃園六席更是全壘打，台中顏寬恒復仇成功、重返國會 ，且整個台中在市長盧秀燕輔選下8席取得6席；憑此戰功，未來有望成為藍營共主。

幾個激戰區，首先是民進黨總統候選人賴清德故鄉本命區的新北第十二選區廖先翔，儘管遭受綠營猛攻父親違建，但他壯士斷腕、火速拆除，成為保住勝果的關鍵；而新北第七選區選情更是從開票到結束都相當膠著，藍營選前猛攻羅致政「不雅片風波」成功奏效，助攻葉元之上位。再來是南投第一選區馬文君，老早被綠營鎖定猛攻，指控她潛艦洩密，但她持續不斷澄清，最後關頭亦以訟止謗，而藍營大咖也紛至沓來替她站台，最終未能讓綠營翻盤。

台中市第二選區顏寬恒的「王子復仇劇」也是備受矚目，他勤走基層、組織綿密，而其對手林靜儀因未能複製當初補選時「全國選一席」的注目程度，所以未能順利連任。類似的情況，南投縣第二選區游顥本身年輕且勤走基層，其對手蔡培慧亦未能複製補選時的情況。再來是新北市第八選區張智倫，在綠白夾殺三腳督之下，仍憑著父子兩代厚實的基層實力當選。

桃園是黨主席朱立倫故鄉本命區，他前年積極輔選現任市長張善政當選，而本次立委選戰兩人則攜手幫小雞輔選，直到選前之夜都還賣力掃街，最終獲得「全壘打」成果。此外，議長邱奕勝調和鼎鼐也是關鍵，在他的建議下，桃園市第一選區提名牛煦庭，甫回歸藍營就「新兵立大功」，也得記上一筆。

至於台中市在市長盧秀燕的加持下，一舉翻轉「綠大於藍」的情勢，總數8席立委這次取得6席佳績，F4小將中，台中市第四選區廖偉翔、台中市第五選區黃健豪、台中市第六選區羅廷瑋都「首戰即勝戰」，除了令人耳目一新之外，也有助盧秀燕穩坐「中部最強母雞」地位，未來更有望成為下一個藍營共主。

台南市、高雄市向來是艱困選區，較令藍營支持者惋惜的是，原本看好有機會破蛋，但倍受期待的高雄市第二選區曹桓榮、高雄市第三選區李眉蓁、高雄市第五選區黃柏霖、台南市第六選區陳以信最終都還是功敗垂成。儘管如此，同樣屬於艱困區的台東縣，則是靠著年輕鄉長黃建賓以及綠營分裂而「重回藍天」。

民進黨上台近8年，執政包袱沈重，導致民心思變，開票前外界便預估泛綠選民將會「分裂投票」，這讓國民黨立委選情「樂觀之中也帶有審慎」，相較2020年僅當選22席，這屆果然大幅成長，來到53席。