轟柯文哲、黃珊珊「罪魁禍首」　凌濤：害人民政黨輪替期待落空

▲國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康確定敗選後，在競選團隊的陪同下到達國民黨開票之夜現場發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

2024選舉今（13）日下午4點陸續開票，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康「侯康配」在板橋第一運動場舉辦開票之夜，侯友宜開票以來持續處於第二名。國民黨主席朱立倫於晚間7時54分現身，在侯友宜帶領下鞠躬向支持者道歉，場面哀戚。2024競選發言人凌濤會後受訪時指出，海水退了才知誰沒穿褲子，就是黃珊珊跟柯文哲，「黃珊珊還敢排不分區第一名，但卻讓人民政黨輪替的期盼落空！」

凌濤質疑，清德是否要凍結台獨黨綱？那全體國人會很擔心美中台發展；而政體得票看到，在野得票確實達到六成，侯友宜跟賴清德是最接近的，但民眾黨強調與民進黨很接近，卻可以看到差那麼多，希望黃珊珊出面道歉；新北立委大有斬獲，總統做不夠好的部分，都會虛心檢討。

被問到最大戰犯？凌濤說，沒能成功下架民進黨的期待，罪魁禍首就是黃珊珊拿民眾黨的假民調，多次拿出自己做的說只有他們能挑戰民進黨，結果如何呢？「黃珊珊，你從九合一開始說自己第一，現在又是第三，所以在藍白合前後，別再拿自我感覺良好的民調去欺騙大眾」，而黃珊珊不聽勸，海水退了才知誰沒穿褲子，就是黃珊珊跟柯文哲；黃珊珊牌不分區第一名，但卻讓人民政黨輪替的期盼落空。

凌濤續批，還敢批外界民調很離譜，民眾黨民調才失真！全台民眾都會認為他們的假民調才是罪魁禍首，「台灣民眾黨假民調害慘藍白合，在野力量是能夠政黨輪替，而真正破壞的就是黃珊珊，謝謝台灣人民給國民黨改革機會，區域立委選將脫穎而出，不分區也是史上最佳名單，未來的戰場就是在國會。希望二月一號國會龍頭選舉，盼韓國瑜有機會來帶領，監督民進黨政府。而黃珊珊若在跟民進黨合作，就更證明民眾黨是小綠。」