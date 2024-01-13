屏東立委／希望不分朝野　鍾佳濱當選感言：以國家利益優先

▲鍾佳濱(右)自行宣布當選。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

2024立委選舉於今（13）日下午4時準時開票，於晚間6時55分左右，屏東縣第一選區鍾佳濱得票約5萬1千800票，黃明賢得票約4萬4千票，鍾佳濱領先約7千多票，自行宣布當選。

鍾佳濱表示，很欣慰在屏東締造南北雙贏，而且屏東大贏，在開票過程，也謝謝家人跟幹部，重要的是屏東鄉親再次用選票肯定鍾佳濱的表現，有中央的支持，屏東會越來越進步。

他說，選民知道未來國會的生態，大家期望見到的，不是在2000年或是2004年那種情況，大家都經歷過第一次政黨輪替後，當行政權跟立法權嚴重衝突，國家進步受到阻礙，2016年到2024年這8年，有國會的後盾，蔡總統的施政，是可以充分施展。

鍾佳濱指出，在這樣的過程中也注意到在野黨派發出的聲音，希望未來到了國會能夠發揮，怎樣去調和社會利益的需求，國家發展的需要，主要還是希望不分朝野，以國家利益優先，人民至上國家利益優先，台灣不容許內部衝突，期許在第11屆的國會中，執政黨本身就應該更謙卑的傾聽人民聲音，更應該跟在野黨各黨派溝通，透過這樣的方式，相信台灣會展現更民主的風貌，期許國會讓人民感受到朝野共同進步。

最終正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

第1選區（里港、高樹、三地門、霧台、九如、鹽埔、長治、內埔、瑪家、屏東市、麟洛）

1號｜曾鈺庭｜無黨籍

2號｜鍾佳濱｜民主進步黨

3號｜蔣月惠｜無黨籍

4號｜張庭源｜台灣維新

5號｜李孟翰｜中華統一促進黨

6號｜黃明賢｜中國國民黨