不斷更新／北市立委第八選區　賴士葆破5.6萬票暫時領先

▲左起民進黨立委參選人王閔生、民眾黨參選人張其祿、國民黨參選人賴士葆。（圖／林敬旻、湯興漢、屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

2024總統立委大選下午4點起進行開票作業，立委選舉台北第八選區（文山區、南中正區）激戰，8名候選人競爭一席，至晚上6點55分，國民黨賴士葆衝破5.6萬票暫時領先。

《ETtoday新聞雲》將以不斷更新提供讀者最即時的得票數資訊：

【18：55】賴士葆56218票、王閔生38353票、張其祿18694票

【18：22】賴士葆51120票、王閔生35165票、張其祿18201票

【18：00】賴士葆40829票、王閔生27405票、張其祿649票

【17：45】賴士葆34694票、王閔生24068票、張其祿642票

【17：30】賴士葆23320票、王閔生16328票、張其祿 570 票

開票作業仍在進行中，最終得票數以中選會公布數字為準。

台北第八選區（文山區、南中正區）總共有8 位候選人分別為1號劉佩玲（台灣維新）、2號賴士葆（國民黨）、3號王閔生（民進黨）、4號賴宣任（小民參政歐巴桑聯盟）、5號夏萬浪（無黨籍）、6號張其祿（民眾黨）、7號張維學（無黨籍）、8號胡之壯（興中同盟會）。

台北第八選區（文山區、南中正區）最受矚目是現任國民黨立委賴士葆已擔任6屆立委此次選舉中尋求連任，民進黨推派出生文山區景美地區的3連霸議員王閔生以及民眾黨不分區立委張其祿挑戰，形成「三腳督」競爭局面。

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