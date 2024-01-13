冬季風暴襲捲美國中部！恐降至零下30度　超過7500航班被迫取消

▲冬季風暴襲捲美國中部愛荷華州。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國西北部和中西部遭遇強烈暴風雪襲擊，北部地區在12日至13日的溫度可能會降至華氏零下20至30度（約攝氏零下28至34度），伴隨強風可能會低至華氏零下50度（約攝氏零下45度）。

根據CNN、路透社報導，受到北極氣流影響，美國西北部和中西部地區本周末將遭受暴風雪襲擊，北部地區在12日至13日的溫度可能會降至華氏零下20至30度，伴隨強風可能會低至華氏零下50度。從華盛頓州到伊利諾州，有超過2500萬人處於風寒警戒狀態，皮膚只要裸露在外10分鐘內就有可能凍傷。

受到暴風雪影響，全美各大航空公司12日取消或延誤7500多個航班，包括在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）因大風雪停飛的班機。在愛荷華州，共和黨總統參選人取消了州內黨團會議3天的活動，這是今年大選前，兩黨逐州推選總統候選人的頭幾場會議。

美國國家氣象局（NWS）示警，12日上午暴風雪抵達中西部北方多數地區，帶來大雪和時速高達96公里的強風，預計將一路持續到13日。根據PowerOutage.US數據，密西根州有超過13.3萬戶的家庭和企業斷電，伊利諾州、德州、威斯康辛州、阿肯色州和田納西州等5個州也發生超過13萬次停電事件。

在南部密西西比州，約有300萬人受到龍捲風和強烈雷暴的威脅。國家氣象局警告說，時速高達約97公里的狂風可能會吹毀屋頂、吹倒樹木，並吹落電纜。

國家氣象局位於馬里蘭州學院公園（College Park）天氣預報中心的氣象學家泰勒（Zack Taylor）表示，冬季風暴系統12日也襲擊太平洋西北地區（Pacific Northwest），挾帶大雪一路穿越中央洛磯山脈，週末較高海拔地區可能會降下「幾英尺厚的雪」。