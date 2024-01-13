川普告紐約時報遭駁回　法官命令全額償還訴訟費用

▲川普2021年9月對紐時提告，指控3名記者參與了「險惡陰謀」以獲取他的稅務文件，作為2018年所發表調查報告的一部分。（圖／CFP）

文／中央社紐約12日綜合外電報導

美國前總統川普對「紐約時報」和3名調查川普家族財富和納稅情形的記者提出的訴訟遭到駁回後，法官命令川普支付被告將近40萬美元打官司的費用。

法新社報導，川普2021年9月對紐時提告，指控3名記者參與了「險惡陰謀」以獲取他的稅務文件，作為2018年所發表調查報告的一部分，這項調查報告後來贏得普立茲獎（Pulitzer Prize）。

紐約州最高法院商業法庭法官2023年5月駁回本案，下令川普支付被告訴訟費用。川普正尋求在今年的大選中重返白宮。

法官今天發布的裁決指出，紐時估計支付了39萬2638美元（約新台幣1232萬元）的訴訟費用看似「合理」，命令川普全額償還這筆費用。

紐時這份調查報告揭露了川普實際上是如何在數年間從他的父親那裡獲得相當於4億1300萬美元（經通膨因素調整）的財富，其中大部分是透過空殼公司挪移以避稅。

據美聯社報導，紐時發言人洛迪斯．哈（Danielle Rhoades Ha）說：「今天的裁決顯示，該州新修訂的『反針對公眾參與的策略性訴訟』（anti-SLAPP）法律，能作為保障新聞自由強而有力的一股力量。」她指的是紐約州一項法律，該法禁止旨在讓批評人士噤聲、毫無根據的訴訟。

洛迪斯．哈說：「法院向那些企圖濫用司法系統試圖讓記者噤聲的人傳遞了一項訊息。」