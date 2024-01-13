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吳欣盈真的遵守約定！　包包拿出「賀瓏小物」投票

吳欣盈遵守約定！帶「賀瓏小物」投票　熱心協助身障者

▲吳欣盈遵守約定！帶「賀瓏小物」投票　熱心協助身障者。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

2024總統大選、立委投票在今（13日）上午8時登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈一早就現身台北市吳興國小投票，只見她一身休閒打扮，而她也遵守和網紅賀瓏的約定，將賀瓏送的小物帶出門投票。

吳欣盈赴吳興國小投票，她身穿淺色牛仔外套、深色牛仔褲搭配黑色靴子，脖子圍上絲巾，將頭髮紮起，看起來相當清爽。吳欣盈說，今天是「穿自己想穿的」。

此外，吳欣盈也遵守和賀瓏的約定，因為先前在節目上「猜物價」環節輸了，所以她也帶著賀瓏送的別針小物出門。

吳欣盈遵守約定！帶「賀瓏小物」投票　熱心協助身障者

而吳欣盈進入投票所後，還熱心協助一旁的身障者，拉起布簾，方便對方投票。

提醒民眾，投票記得攜帶身分證、印章、投票通知單，到指定的投票所投票。投票日也不可有任何競助選活動或行為，投票進行時，請勿穿戴或標示與政黨、政治團體、候選人有關之旗幟、徽章、物品，或服飾不得有政黨或候選人相關之標誌、圖像或文字，也不得有候選人的姓名、號次，或競選口號等內容；類此有關者，若有檢舉時，違者處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；政黨或候選人有加重處罰規定。

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