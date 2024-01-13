她喝奶茶昏迷「劈腿事蹟曝光」前男友性侵報復　下場慘了

▲小美喝下陳男偷下藥的奶茶後昏睡，慘遭對方性侵。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一名陳姓男子分手後，仍向前女友小美（化名）承租同間房子內的房間。豈料，陳男不甘分手，在小美的奶茶中下藥，趁對方昏睡後性侵得逞，直到小美的親友報案，這才讓案情曝光。新北地院也依侵入住宅以藥劑強制性交而對被害人為照相、錄影罪，處有期徒刑4年。

判決書指出，陳男因會家暴而與小美分手，但仍向小美租屋同居。陳男2022年10月6日上午偷偷將網購的迷昏藥加入小美喝到一半的奶茶中，並進入小美已關閉的房間內，性侵對方得逞，還用手機錄下過程。

小美的同事、朋友等人不斷撥打小美的電話，發現小美沒接後察覺有異，因此報警求助。警方到場時，發現小美意識不清，立刻將其送醫，並查扣現場物證。事後，小美也對陳男提告。

小美證稱，她喝下奶茶後感覺又累又想睡，馬上回房間並將房門關上睡覺。期間，她被手機聲音吵醒，當時意識模糊，不清楚自己跟對方在說什麼，後來查閱手機才發現有陸續接起同事、媽媽及朋友的電話，但後面還有數十通未接來電，直到員警進屋，她才知道自己最後去了醫院。

陳男辯稱，小美分手後對他的態度很抗拒，下藥只是想與對方好好談談。沒想到，他與小美交談1小時後，無意間從小美手機發現，小美竟在交往期間劈腿與一名男子相約，兩人第一次見面就無套發生關係，甚至跟朋友私下出言羞辱他，讓他又憤怒又忌妒，想要報復才做出犯行。

法官認為，小美喝下奶茶後就昏睡，因此陳男聲稱交談1小時應非事實，所以不採信其辯詞；另外，法官表示，陳男得知小美交往期間劈腿，喪失理智而犯下重典，客觀上有情堪憫恕之處，因此予以減刑，依侵入住宅以藥劑強制性交而對被害人為照相、錄影罪，處有期徒刑4年，全案可上訴。