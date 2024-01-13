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每月限定！　速食店「免費送堡」限時5天開搶了

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲速食店連5天免費送堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就能先訂起來！人氣速食店「漢堡王」1月限定「華堡日」來了，即日起連5天只要線上預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定1月17日取餐，就可多吃5吋原味華堡1顆，小確幸趕緊收下。

▲▼漢堡王1月華堡日。（圖／業者提供）

▲5吋原味華堡隨餐送。

漢堡王「1月華堡日」開跑了，即日起至1月17日限時5天只要於官網下單外帶指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，且選定1月17日當日取餐，就可多吃人氣「5吋原味華堡」1顆，隨餐送不限量，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市不適用此活動。

▲21PLUS、21風味館祭出限時優惠。（圖／業者提供）

▲21PLUS、21風味館最新限時優惠要搶。

另，21PLUS、21風味館全門市也有最新限時優惠，即日起至1月23日連2周祭出「1元加價購」優惠，只要購買香草烤雞加1元，就能多吃8吋起司烤餅1個+蜂蜜綠茶2杯，原價659元，特價只要471元就能吃到。

▲21PLUS、21風味館祭出限時優惠。（圖／業者提供）

▲加碼收熟客券有9大超殺優惠等吃。

加碼收「21熟客券」，一次搜集9款人氣品項下殺，其中，買1送1品項包括「雪豆腐布丁」、「雞肉洋蔥圈」、「香草烤雞蓉玉米濃湯」、「冬瓜檸檬凍飲」及「蜂蜜綠茶」，第2件半價優惠品項則有「香草烤雞腿+青花椒麻炸雞」、「21香草烤半雞」、「青花椒麻炸雞組合」及「酥炸熱狗」，整張券現省604元，只要於門市出示活動圖片即可享優惠，提醒優惠券發放至1月24日，可使用至3月19日。

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