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瘋電影／首爾單身日記　初戀總是最美最痛最難忘

文／賴賴

▲▼首爾單身日記。（圖／車庫）

瘋言瘋語：

男主人設是一位國文老師，不露臉的人氣網紅，受過感情創傷後決心單身，而分享單身生活的華麗，因此吸引出版社來爭取他寫書，成為作家當然是學文學老師的一個夢想，於是欣然接受，就因此事讓主編和作家有了密切互動，也因此發現主編的秘密，她暗戀著對象，只因對象的一個客套舉動讓她以為郎有情妹有意，也因此物會拉近和男主的距離，整體故事結構有著暖暖的文青風格，導演敘事能力強，且簡潔俐落，若真要挑剔這部片，就是男主的整體造型脂粉味太重，失去文學底蘊而變成商業操作的電影，但整體感是不錯看的。

片　　名：首爾單身日記
英文片名：Single in Seoul
類　　型： 愛情
上映日期： 2024-09-20　
片　　長：103分
導演: 朴範洙
主演: 李棟旭.林秀晶.李絮.
類型: 劇情 / 愛情
國　　家：韓國
語　　言：韓語

劇情大綱

喜歡獨自生活的超級網紅英浩（李棟旭飾），遇上了能力出眾，卻討厭自己一個人的出版社主編賢貞（林秀晶飾），兩人因隨筆系列作《單身城市》以作家和編輯的身分結緣。 生活方式和價值觀相異，且對作品的每個環節都有著不同意見的兩人，卻發現一起相處的時光還算不錯！

▲▼首爾單身日記。（圖／車庫）

▲俊男美女不具說服力的單身。

▲▼首爾單身日記。（圖／車庫）

▲林秀晶近年多半自己出資拍攝。

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