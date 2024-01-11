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社會 社會焦點 保障人權

女遭機械車位夾死「1小時才發現」　高大成：5到10分鐘就致命！

▲▼ 。（圖／資料照）

▲知名法醫高大成。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市西區11日下午發生1名黃姓女子遭社區地下機械車位夾住，送醫搶救仍因創傷性窒息不治身亡，詳細案發原因由警方調查中。附近店家透露，根據監視器畫面，黃女疑被夾住近1小時才被發現；知名法醫高大成受訪表示，若頸部、胸口等人體重要部位遭機械壓迫，5至10分鐘就可能造成窒息死亡，且這類意外多半不是機械故障導致，而是使用者不熟悉、太過緊張所致，民眾使用時務必保持冷靜。

今天下午，42歲黃女在自家機械車位被夾住，過了一陣子才被前往停車的陳姓鄰居發現，通報警消將黃女救出，但已無生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院搶救，因創傷性窒息不治。附近店家則說，經查看監視器畫面，發現黃女約在下午1時許開車進入停車場，但接近3時才被發現，等於已經被夾住近1小時。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黃女遭機械車位夾住，警消到場將她救出，但已無生命跡象。（圖／民眾提供）

針對此案，法醫高大成表示，類似案件他曾處理過6、7件，如電動鐵捲門、機械停車格等，首先要調查是否為機械故障惹禍，但大多時候，都是使用者不熟悉機械操作，有時機械動起來，使用者一緊張便容易出意外。

高大成說，當機械降下來壓迫到胸口、頸部或是口鼻，都有可能引起呼吸困難進而造成死亡，若是壓到重要部位，如頸部，恐在5至10分鐘內就會死亡；至於本案，要推斷死者的死亡時間，須查看屍體有無冰冷，若呈現冰冷，則可能已死亡超過1小時。

他呼籲，若民眾不熟悉機械操作，一旁最好有他人照看，若是在社區大樓裡，也可請管理員幫忙指揮，以策安全。

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