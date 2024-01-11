全裸無頭女屍「血被抽乾」丟棄葡萄園！　美13年懸案死者身分揭曉

▲ 卡普蘭遇害近13年後，身分終於揭曉。（圖／翻攝自DNA Doe Project）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2011年發生一起恐怖事件，一具無頭女屍被棄於加州一座葡萄園，更可怕的是死者的血全被吸乾，屍身還被擺出詭異姿勢，死狀相當悽慘，但案情陷入膠著，直到近年才靠著DNA技術發現死者身分，兇手依然成謎。

綜合《每日郵報》及《紐約郵報》，近13年前陳屍加州克恩郡阿文市（Arvin）葡萄園的死者身分之謎終於解開，美國警方上周宣布，這名女子是當時64歲的女性卡普蘭（Ada Beth Kaplan），來自聖塔克拉拉附近的峽谷鄉村（Canyon Country）社區。

卡普蘭2011年3月29日被發現時死狀詭異，全身血水被抽乾且一絲不掛，有如人體模型一般被擺出像是在做性行為的姿勢，頭部及雙手大拇指被砍下，可見兇手為隱藏她的身分費盡心思。

由於屍體幾乎面目全非，線索僅有剖腹產留下的疤痕及左邊乳房接受切除手術的痕跡，令這起案件陷入膠著，相關文件被封存近10年，直到克恩郡法醫辦公室要求非營利組織DNA Doe Project重新審視此案，經過2年半辛苦研究，才揭開卡普蘭的身分。

DNA證明卡普蘭是德系猶太人（Ashkenazi Jewish），卻使辨認身分更為困難。團隊負責人科斯基（Missy Koski ）說明，德系猶太人的血統通常很複雜，請來研究猶太人族譜的專家才有所突破，去年7月找到她在東岸的潛在親戚，對方也提供DNA樣本。

負責此案的退休警探普列（Ray Pruitt）曾表示，當時可怕的場景事後仍在他腦海中揮之不去，甚至因此做惡夢，「我這輩子沒見過這種事，我看過很可怕的犯罪現場，但這真是……太令人毛骨悚然了。為什麼要花時間把屍體的血抽乾？」

且他形容，屍體被發現的地點很乾淨，「老實說就像是有人搬了一具人體模型，取下頭部後放在路上。」然而，殺害她的兇手至今成謎。