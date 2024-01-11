吸金庫財氣！命理師曝銀行「發財水」使用5撇步：無往不利

▲命理專家分享發財水的使用撇步，能催旺財運。（圖／photoac）

圖文／CTWANT

時序已接近農曆新年，許多銀行會在過年前發放「發財水」，提供給客戶領取，藉此討個吉利，財源滾滾，無往不利。不過拿到「發財水」後，該如何使用或擺在家中何處？ 許多人一頭霧水，對此，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享5撇步，能催旺財運。

拿到「發財水」後，楊登嵙建議5種使用方法與求財位置：

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1.放 「財帛星」位：2024年「財帛星」位在家中的北方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

2.直接飲用。

3.料理時加入菜湯中食用。

4. 放「聚財位」：客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」。

5. 放保險箱內。

銀行大多會在過年前就挑一個旺財日，將瓶裝水放入金庫內1天，吸收銀行金庫金山銀山的強旺財氣，之後再拿出來發放給客戶，民眾務必要把握這旺財旺利的機會去銀行索取，如果這家銀行的獲利很好，那旺財的力量更大，民眾一定要向這家財神爺、金雞母來索取「發財水」，讓自己財運亨通，財源廣進。

▲銀行發放發財水象徵分享財氣。（圖／楊登嵙提供）

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