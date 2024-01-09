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大毒梟脫逃！厄瓜多監獄暴亂「獄警被劫」　進入緊急狀態派軍警抓人

▲▼厄瓜多毒梟首腦馬西亞士。（圖／翻攝自X）

▲厄瓜多毒梟馬西亞士2011年被捕後，在今年1月7日成功越獄。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

厄瓜多大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）7日疑似從監獄中逃脫，當地多座監獄也爆發騷亂，讓當局不得不緊急派出3千名軍警逮捕馬西亞士，並宣布全國進入緊急狀態。

綜合外媒報導，44歲的馬西亞士是厄瓜多最大販毒集團Los Choneros的首腦。1月7日，馬西亞士在被轉移到安全等級更高的監獄前，突然從他被關押的瓜亞基爾（Guayaquil）監獄離奇消失。

▲在馬西亞士越獄後，厄瓜多有多個監獄都爆發了騷亂。

隨後，全國各地多個監獄也陸續發生了騷亂。厄瓜多監獄當局證實，國內有5所監獄的獄警被劫持為人質，但當局並未提供進一步細節。網上未經證實的影片顯示，有獄警在蒙面持刀的幫派成員挾持下，宣讀了「懇求總統照顧他們生命與安危」的聲明。

▲有獄警在被挾持的情況下，拍攝了懇求總統停止行動的影片。

作為回應，去年10月才剛剛當選總統的諾伯亞（Daniel Noboa）在8日晚間宣布，全國包括監獄系統將進入為期60天的緊急狀態，並聲稱「那些犯有販毒、暗殺和有組織犯罪的罪犯教政府怎麼做事的日子是時候該結束了。」

現年35歲的諾伯亞去年因承諾將打擊暴力犯罪而贏得總統大選，他表示，當局已緊急出動數千名軍警對馬西亞士展開追捕行動，並將在每晚11時到清晨5時實施宵禁，「在讓所有厄瓜多人民重拾和平之前，我們不會和恐怖分子談判，也不會休息」。

▲▼厄瓜多毒梟首腦馬西亞士。（圖／路透）

▲厄瓜多當局已派出3000名軍警追捕馬西亞士。（圖／路透）

無惡不作的馬西亞士2011年因販毒、謀殺等多項罪名，被判監禁34年，而他也一直被關押在瓜亞基爾的La Regional監獄。不過，馬西亞士被關後，仍設法偷渡威士忌、毒品、手機、武器等違禁品入獄，甚至還在獄中錄製了一段「毒梟民謠」（narcocorrido）的MV，掀起輿論爭議。

目前，厄瓜多檢察官辦公室已將此案當作「囚犯越獄」來展開調查，並逮捕了2名涉嫌協助馬西亞士脫逃的官員。事實上，這已不是馬西亞士第一次展開越獄行動。10年前，他也曾從另一個監獄逃走，但他如今再次從獄中消失，依舊引發了不少民眾的恐慌。

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