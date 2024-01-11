108「高衩辣妹」迎賓！　《洪門108將》起底

記者葉國吏／綜合報導

桃園「洪門108將」8日晚間舉辦年終，因找來108位高衩白禮服正妹迎賓，意外成為網友討論話題。對此八德警方透露「洪門108將」的來頭。

▲桃園社團「洪門108將」前晚在八德區來福星飯店舉辦年終聚餐，其中電梯口有108名身穿白色高衩禮服正妹成為亮點。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》，下同）。

「洪門108將」前晚席開168桌邀請洪門子弟聚餐，其中與會人士還包括統促黨總裁「白狼」張安樂等人到場，門口群聚108名身穿白色露肩高衩禮服正妹一字排開，由電梯口到宴會場地相當吸睛，頻頻與洪門子弟揮手致意。

由於聚餐時間與大選時間接近，八德警方接獲有洪門聚會，擔心恐有聚眾滋事之虞，事前已告誡洪門不得於會場中出現與黑幫相關之服飾及旗幟等物品，並動用數十名荷槍實彈警力針對與會人士主動個別攔檢、盤查、辨識、蒐證，以查明有無黑幫分子聚集或其他不法情事，並全程蒐證影像報請桃園地檢署認定，警方強調，如有不法將依法嚴究。

根據《自由時報》報導，八德警方透露，「洪門108將」充其量只是歷史悠久的社團，已經連續好幾年在八德舉行年終聚餐，今年比較誇張，還請108名正妹當招待人員，才在網路傳開引起注意。