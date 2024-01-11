歐盟官員提「歐盟建軍」需求千億資金　再揭4年前川普嗆放生北約

▲歐盟官員強調歐盟須盡快建立自主軍力，所需資金上看千億歐元，再揭4年前川普揚言不助防衛。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

歐盟主管內部市場執委布勒東在近兩日論壇都強調歐盟須盡快建立自主軍力，所需資金上看千億歐元，並透露前美國總統川普4年前當面抱怨歐盟防衛經費不足，甚至警告若歐洲遇襲美國將不予協助。

歐洲聯盟（EU）內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）今天應智庫歐洲政策中心（European Policy Centre）之邀發表演說，探討歐洲的經濟安全議題。

除了生物科技、量子電腦、先進半導體和人工智慧等關鍵戰略性產業，布勒東特別提到歐洲需強化本身防衛產業，而他已設法提高歐洲軍火工業的產能，接下來就看歐盟各國能否盡快落實聯合採購，援助烏克蘭並補充本身的庫存。

布勒東透露，2020年他與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）場邊與當時美國總統川普（Donald Trump）會面，川普指責范德賴恩：「你們沒有付該付的（經費）」。

范德賴恩曾任德國國防部長，川普抱怨的是德國等加入北大西洋公約組織（NATO）的歐洲國家，多年來都未達到國防預算需占國內生產毛額（GDP）2%以上的北約規定。

布勒東在9日參與歐洲議會（European Parliament）黨團「復興歐洲」（Renew Europe）的活動時，也提出類似議題。

據歐洲政治新聞網站Politico報導，他對該黨團成員透露了當年川普更直白的說法。川普對范德賴恩說，若歐洲遭到攻擊，「我們絕不會去幫助你和支持你，北約已死，我們會離開北約」。

布勒東提醒，川普「可能會回來（重任美國總統）」，這是喚醒歐洲的一大警鐘，「所以比過去更（清楚），現在我們知道要靠自己」。

他預定在2月下旬提出一套「歐洲防衛投資計畫」（European Defence Investment Program，EDIP），並在議會表示所需經費可能達1000億歐元（約新台幣3.4兆元）。