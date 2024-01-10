三重警自轟「化厲鬼報仇」！澎湖爸媽接噩耗　急奔板橋殯儀館

▲三重分局今傳出員警自戕案。（圖／記者陳豐德攝）

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市三重區厚德派出所驚傳員警自戕案，初步了解，該所一名27歲的李姓員警今上午10時許執行巡邏勤務時，突趁空檔折返租屋處，隨後舉起配槍朝心臟自轟，待警消趕抵現場時，李員已經明顯死亡。據悉，死者李員是澎湖人，父母接獲噩耗後目前已經緊急從澎湖趕來；檢方原預定今下午於板殯相驗遺體，但考量李員父母從離島趕來，稍早改為明(11日)上午相驗。

初步調查，死者李員疑似對工作有諸多不滿，今上午8時15分在臉書發動態抱怨，怒嗆「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」，還在貼文中tag立法委員游毓蘭；而游也在短短3分鐘左右即留言回應，安撫李員情緒，「不要做厲鬼啦，好好講，有什麼問題講清楚，說明白，大家都要加油！」不料隨後短短約2小時，李員即自轟身亡。

死者李員年僅27歲，是澎湖人，同在台北工作的胞兄接獲噩耗後已經先趕往現場了解情況，李員父母今上午接到通知後，也緊急從澎湖趕來；預計明上午將在板殯相驗遺體。

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