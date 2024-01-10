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超商大夜下班騎重機衝彰化　桃園男疑精神不濟...後座摔下被輾死

▲台中市大安區台61線北市139.9公里處，9日晚間發生一起死亡車禍。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲金姓男子下了大夜班與友人共乘一輛重機出遊，未料回程疑似精神不濟，金男從後座摔車，慘被聯結車輾斃。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

台61台中大安區路段昨（9）日晚間發生一起死亡車禍，20歲金姓超商店員大夜班下班後，與20歲袁姓友人騎乘黃牌重機，從桃園騎到彰化遊玩，不料回程行經台61線大安區路段時，坐在後座的金男疑似精神不濟，突然摔下重機，慘被後方聯結車輾過，金男慘遭斷腿，地面留下大片血跡，事後警消將人送醫仍回天乏術。

警方調查，金男與袁男兩人相約出遊，金在桃園一家超商上班，大夜班下班後未休息，直接與袁男騎一輛黃牌重機南下彰化，沒想到回程時，竟無預警從後座摔下，還導致袁男的重機左側車身擦撞上中央分隔護欄後停下，袁男也受到輕傷。

▲台中市大安區台61線北市139.9公里處，9日晚間發生一起死亡車禍。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲金男摔車，騎士袁男也因重心不穩連人帶車擦撞護欄受傷。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

袁男發現金男摔下車，趕緊停車查看，不料後方一台由63歲許姓駕駛所開的聯結車，當場撞上倒臥路面的金男，而且還肇事逃逸。金男頭部重創、右膝斷肢，送醫搶救後仍因傷勢過重，於當日晚間9時41分宣告不治。

許姓聯結車駕駛經警方通知後到案說明，10日凌晨3時34分進行酒測，酒精濃度為0，而袁姓騎士、金姓乘客經醫院抽血檢測，酒精濃度均為0。警方初判，為聯結車未注意車前狀況釀禍，至於重機騎士袁男及乘客金男是否有肇事因素，仍有待進一步調查釐清。

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