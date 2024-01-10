車掃收警報！林國春秒指揮停靠　一看氣炸：令人傻眼的事實

▲張宏陸（左）、林國春（右）三度交手。（圖／翻攝自張宏陸、林國春FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024選戰倒數3天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）立委候選人林國春昨（9）日收到國家級警報後，忍不住發文指出，「本來以為是地震，我站在車子上掃街，立即指揮車隊在路邊停靠，定睛一看，才發現各種令人傻眼的事實。」並提出4點，擔憂萬一民眾因此產生「狼來了」心態，後果恐怕很嚴重；張宏陸候選人則繼續「打陸戰」，忙著掃街拜票。

昨日國家級警報響起，正在車掃的林國春本以為是地震了，馬上指揮車隊在路邊停靠，結果拿出手機一看，才發現是「防空警報」，直呼內容讓他傻眼。

林國春提出4點爭議，「1.種類濫用：國家級警報根本沒有說發射衛星可以發警報」、「2.誤導事實：衛星據媒體報導，根本沒有通過台灣上空」、「3.文意錯亂：許多人看成『飛過越南』令人誤會，如果改『台灣南部』會讓人更容易理解」、「4.英文亂寫：『Satellite』衛星與『Missile』飛彈不分，到底是在警示還是在製造混亂」。他擔憂，如果民眾對警報注意力被麻痺，萬一產生「狼來了」的心態，後果才是最嚴重的。

擁現任優勢的張宏陸繼續展現誠意掃街，9日就踏遍建國里、民權里、民安里、香社里、香雅里，儘管腳上長滿繭，還是每天堅持徒步拜票。這次選戰中，他主攻政績牌，提出「打造科技島」、「社後蓋捷運」、「增建停車場」、「提高敬老卡搭乘台鐵補助額度」等政見。

不過，在這次選戰中，雙方多次隔空槓上，張宏陸眼看對手抨擊他政見膨風、灌水，不以為然地回應，社後輕軌、國家兒童未來館都是在進行中的建設，不解林為何要再三質疑，事實擺在眼前，「到底是哪裡膨風？」另外，面對對手大動作指控，他一家都在中國做生意，張宏陸更憤而提告，強調他從未去過中國，妻子只是一般上班族。