空拍機鋰電池充電自燃起火　南消籲小心使用安全

▲近來經常傳出鋰電池自燃發生火災，台南市消防局呼籲民眾注意使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鋰電池為目前及未來電池主流，舉凡空拍機、汽車、機車、自行車、手機、筆電及電動工具等，皆須依靠鋰電池來供電，以維持運作，但經常傳出鋰電池自燃發生火災，台南市消防局呼籲注意使用安全。

2023年12月中下旬於台南市東區裕農路，發生一起充電中空拍機鋰電池自燃起火案件，消防局救災救護指揮中心據報，派遣5個消防分隊前往搶救，消防車到達時發現1樓有黑色濃煙竄出，員工正操作室內消防栓進行滅火中，指揮官立即指揮所屬人員布水線進行滅火搶救，火勢順利撲滅，並無人員受傷。

消防局火災調查鑑定後發現，空拍機鋰電池係待報廢鋰電池，火災發生前工程師在測試鋰電池是否已經完全放電完畢，須先將鋰電池連接通電再檢視燈號，確認是否完全放電完畢，因故暫時離開，而忘記將充電中鋰電池及插座拔除斷電，持續充電至隔日，造成鋰電池過充、爆開，自燃發火引起火災。

鑑於鋰電池經常發生火災，消防局提供下列建議，在民眾選購或使用時多加留心，以降低鋰電池火災風險：1、請選購具合格標章之空拍機及相關鋰電池模組產品。2、空拍機及鋰電池模組，請勿自行改造，請依據原廠手冊使用、保養，才能降低火災風險。3、空拍機及鋰電池模組，充、放電時，周圍請勿放置可燃物，應保持適當距離之防火間隔，以防止鋰電池因故自燃發火時造成延燒。4、鋰電池模組，充電完成時，應拔除插頭及鋰電池，以避免當安全裝置故障或失效時，發生「過充」情形而引發火災。5、鋰電池模組，應避免摔碰或撞擊，尤其應避免穿刺。



6、鋰電池模組，應避免陽光直射或高溫等環境。7、一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免使用，並將異常鋰電池模組移置無可燃物之安全處所。8、鋰電池相關產品發生火災，請撥打119報案，當火勢還小時可以初期滅火，建議以｢水｣來滅火(如室內消防栓、自來水管或容器裝水)，持續對燃燒物進行澆水降溫，直到鋰電池完全反應完畢，火勢即撲滅。9、營業場所請妥善設置、保養維護消防安全設備，確保火災發生時可正常運作，以備不時之需。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，請選購具合格標章之鋰電池電器產品，當鋰電池模組，充電完成時，應拔除插頭及鋰電池，以避免發生「過充」而引發火災。

消防局李明峯局長提醒營業場所管理權人應妥善設置、保養維護消防安全設備，防火管理人應落實執行消防防護計畫有關事項，住宅場所請設置住宅用火災警報器，以達成減少火災、避免傷亡及降低財務損失目標。