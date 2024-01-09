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大陸 大陸焦點 特派現場

「人販子」大街綑綁女孩手腳全都錄　官方斥謠言：是祖孫關係

記者魏有德／綜合報導

大陸一名男子近日在社群平台上發布一則短片，內容為一名穿著花棉褲的大娘在街上將一名看似小學生的女孩雙手雙腳捆綁住，配音直指其為「人販子」，引起警方關注。對此，河南臨潁縣公安局出面斥責男子散佈謠言，影片中為祖孫二人之親人關係，並將這名男子行政拘留調查。

▲陸男發布「人犯當街綁女孩」影片惹議，警斥其散佈謠言。（圖／翻攝微博）

▲陸男發布「人犯當街綁女孩」影片惹議，警斥其散佈謠言。（圖／翻攝微博，下同）

《北青網》報導，1月8日晚，河南臨潁縣公安局發佈情況通報，該局在工作中發現，內容為「一名身著粉紅色睡衣的人販子將一名女孩雙腳束縛」並配有「這麼猖狂、這人販子」語音的視頻（影片）在某網路平台發佈並傳播。

經警方調查，影片中被認為是「人販子」的趙某某和「小女孩」李某某為祖孫關係，均為臨潁縣居民。2024年1月7日15時44分許，處，趙某某因孫女李某某逃學，雙方在當地某市場附近發生激烈爭吵，趙某某遂將孫女雙手雙腳用繩子綁起來。

▲陸男發布「人犯當街綁女孩」影片惹議，警斥其散佈謠言。（圖／翻攝微博）

警方接報後第一時間趕往現場，對當事人趙某某下達《家庭暴力告誡書》，嚴禁其對家庭成員再次實施家庭暴力行為。

此外，在網路上發出影片稱其為「人販子」的19歲男子，被警方認定發布的影片不實，帶給社會惡劣影響，做出行政拘留的處罰。
 

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