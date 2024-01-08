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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／藍營立委「超激割喉戰」拚過半　防外溢效應、止血成關鍵

▲牛煦庭（左）與鄭運鵬（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／牛煦庭、鄭運鵬）

▲民進黨立委鄭運鵬遭國民黨市議員牛煦庭挑戰，空陸戰交鋒。（合成圖／翻攝自Facebook／牛煦庭、鄭運鵬）

記者鄭佩玟／台北報導

2024立委大選進入最後決戰時刻，國民黨本屆共提名65席區域立委，多個選區已進入「割喉割到斷」的殊死白刃戰。而隨著民進黨上台將近7年，執政包袱沈重，相較2020年國民黨僅當選22席區域立委，這屆有機會逼近40席甚至超過。但最後關頭仍有十多個選區面臨激戰，也有馬文君、張智倫等幾位區域立委候選人遭民進黨鎖定圍攻，企圖製造負面外溢效應，因此國民黨仍不能掉以輕心。

盤點國民黨本屆提名的65席區域立委，當中幾個「割喉割到斷」的激戰區包括台北市第五選區鍾小平、新北市第七選區葉元之、新北市第十選區林金結、新北市第十二選區廖先翔、桃園市第一選區牛煦庭、桃園市第二選區涂權吉、台中市第四選區廖偉翔、台中市第六選區羅廷瑋、南投縣第二選區游顥、嘉義市選區張秀華、台南市第六選區陳以信、高雄市第七選區鍾易仲、宜蘭縣選區黃琤婷、台東縣選區黃建賓。

國民黨在這些選區派出青壯世代應戰，面對的大多是現任民進黨立委包括羅致政、賴品妤、鄭運鵬、黃世杰、王美惠、王定宇、許智傑等，儘管對手具有現任優勢，但藍軍戰將仍設法急起直追，跟對手纏鬥到最後一刻；黨內要角以及地方首長也都全力輔選，距離逆轉勝可能只差臨門一腳。此外，像是鍾小平面臨于美人、黃琤婷面臨陳琬惠、黃建賓面臨許瑞貴，都是來自非綠陣營的分裂危機；所以最後必須集中選票，才有機會「綠地變藍天」。

▲▼賴品妤、廖先翔。（合成圖／記者屠惠剛、崔至雲攝）

▲賴品妤、廖先翔也處於激戰狀態。（合成圖／記者屠惠剛、崔至雲攝）

除了上述幾區有望逆轉勝之外，台中市第二選區顏寬恒、台中市第五選區黃健豪、高雄市第三選區李眉蓁，都被黨內看好實力跟對手在伯仲之間，甚至已經超車向前；因此其對手林靜儀、莊競程、李柏毅都已改採挑戰者策略，頻頻發出攻勢。換言之，在最後關頭，這幾位藍軍戰將必須穩紮穩打、持盈保泰，方能穩操勝券。

至於國民黨現任立委選區，有幾區因非綠陣營分裂而導致選情告急，包括桃園市第三選區魯明哲、桃園市第五選區呂玉玲、新竹市選區鄭正鈐。像是魯明哲受到新黨游智彬分票，呂玉玲面對民眾黨賴香伶，鄭正鈐則是遇到民眾黨主席柯文哲的親妹柯美蘭。在此情況下，他們的民進黨挑戰者彭俊豪、劉仁照、林志潔都有機會漁翁得利；也因此，國民黨必須在最後關頭幫他們全力固票。

此外，尚有幾個選區遭到民進黨鎖定圍攻，例如南投縣第一選區馬文君遭指洩露潛艦機密、新北市第八選區張智倫被控涉賄、苗栗縣第二選區邱鎮軍遭指經營多間電子遊藝場染毒。民進黨從上到下不斷在造勢場合點名這幾個選區，其主要用意在於製造負面外溢效應，傷害國民黨整體立委選情；因此必須協助釐清爭議，盡速止血。

整體而言，民進黨上台近8年，執政包袱沈重，導致民心思變，恐怕不少泛綠選民將會「分裂投票」，這讓國民黨立委選情「樂觀之中也帶有審慎」，相較2020年僅當選22席，這屆有望大幅成長。如黨主席朱立倫所言，「國民黨會審慎樂觀迎戰，力拼國會單獨過半」，相信最後關頭持續衝刺，達成目標不是沒有機會。

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