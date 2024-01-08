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政策牛肉縮水？　賴清德競總揭：「侯康貸」1500萬變1200萬

▲▼賴清德、蕭美琴全國競選總部今（8）日由發言人陳世凱、立委候選人曾柏瑜共同召開「 造謠康十大謊言 」記者會。（圖／競選總部提供）

▲賴清德、蕭美琴全國競選總部今天舉行「造謠康十大謊言」記者會。（圖／競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台南報導

民進黨總統候選人賴清德全國競選總部今（8）質疑，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康提出的青年貸款政見，在選舉公報和官方網站上，從1500萬元縮水成1200萬。發言人陳世凱表示，趙少康一心只想抹黑、造謠、帶風向、煽動仇恨，相信選民會唾棄這樣不適任的候選人。

陳世凱今天批評，趙少康除了愛說謊，自己也常常穿越時空打臉自己，例如過去曾說「就不讓年輕人投票怎樣」、「18歲到20歲都是民進黨的」，現在卻為了騙年輕選票，改口支持18歲公民權，簡直是詐騙集團；2018年趙少康批評內政部研議由信保基金提供1成貸款，以減輕年輕人買房自備款壓力，現在卻提出購屋免頭期款政見。

陳世凱說，侯友宜和趙少康之前提出「侯康貸」，青年最高可貸款1500萬元，已經被很多房產專家、房仲業者質疑，因為寬限期一過，貸款金額會突然拉高，將會很難償還貸款。他說，侯康陣營之前還拍廣告宣傳，然而在選舉公報和侯康配的官方網站上，侯康貸1500萬竟然縮水變成1200萬，這種政策反覆的團隊，值得人民信賴嗎？

陳世凱表示，侯友宜和趙少康真的很登對，趙少康當初取得中廣經營權的過程也頗具爭議，據不當黨產委員會2019年對中廣公司的處分書，中廣是國民黨不當取得的附隨組織，趙少康2006年用1億取得價值57億的中廣經營權時，正式把國產變成他私人的財產；侯友宜同樣剝學生的皮，圖利自家的土地，若這些國民黨權貴再次掌握權力，會不會輕易的把國家資產放到自己口袋中？

此外，民進黨新北市立委候選人曾柏瑜指出，趙少康最近被打臉的事蹟，就是辯論時説「馬英九執政，一個邦交國都沒斷」，但事實上，甘比亞就是在馬政府任內與台灣斷交，顯示趙少康連國民黨自己執政時期的國政都搞不清楚。此外，指稱國防部向美國採購MQ-9B無人機價格比別人高，也是立刻被國防部列舉荷蘭、比利時、澳洲、阿拉伯等國的價格打臉。

曾柏瑜表示，趙少康的言論還經常跟侯友宜的政見相反，趙少康説「美國放哪裡，我們就放哪裡，美國現在在地下掩埋」，結果慘被台電打臉，美國的高階核廢料最終處置計畫「雅卡山（Yucca Mountain）計畫」，因為當地民眾反對，2008年已經中止。至於很多國家採取的乾式貯存存放，這在新北市被侯友宜卡關多年，建議趙少康發言前還是先搞清楚自己搭擋的政見。

▲▼賴清德、蕭美琴全國競選總部今（8）日由發言人陳世凱、立委候選人曾柏瑜共同召開「 造謠康十大謊言 」記者會。（圖／競選總部提供）

▲▼賴清德、蕭美琴全國競選總部今（8）日由發言人陳世凱、立委候選人曾柏瑜共同召開「 造謠康十大謊言 」記者會。（圖／競選總部提供）

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