高嘉瑜控她在美擁2100坪大豪宅　李彥秀：申報有疏漏

▲高嘉瑜召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜8日召開記者會，爆料國民黨對手李彥秀在美、中兩國，坐擁遠超正常民意代表收入所得之豪宅，並質疑李彥秀家三代議員，手頭為何會有這麼多錢？同時針對李彥秀至今仍不敢回應高嘉瑜在選舉公報曬出的政績比較表，反倒曲解公職人員選罷法之要件而濫行提告、浪費司法資源！

高嘉瑜指出，據監察院資料顯示，2018年李彥秀申報土地31筆、建物8筆，如今已增加為土地38筆、建物10筆，而在李彥秀申報的房產中，不僅包含在中國海南島三亞市金雞嶺路(三亞市精華地段)的一間60坪豪宅；更有一間坐落於candleglow Irvine,CA92602(美國加州爾灣的高檔住宅區)、且「占地6900平方公尺」換算近2100坪的「大」豪宅！

高嘉瑜質疑，加州爾灣每平方公尺均價為1萬美元，若6900平方公尺的申報資料無誤的話，李彥秀豪宅市值將高達新台幣21億元，但問題是錢從哪裡來？

高嘉瑜進一步指控，李彥秀登錄的美國豪宅，購買時間是105年6月2日，而105年2月1日則是李彥秀宣示成為第9屆立法委員的日子，中間僅相差4個月，也就是說李彥秀一當選立委後，就急急忙忙地把大量的資金，移轉到美國去置產，甚至李彥秀每年也長期待在美國，到底是不是在計畫投資移民美國？

此外，高嘉瑜也提到她在選舉公報上對李彥秀提出的10點質疑，李彥秀不僅至今仍不敢直球對決選擇提告，但去年立委補選時，國民黨的王鴻薇也在公報上評論稱「蔡政府亂花錢」、「蔡英文說能源政策不關他的事」；另按李彥秀所提告的《公職人員選罷法》104條第1項規定，意圖使人不當選必須是散布「不實謠言才成立，但李彥秀到現在都說不出有哪一點不實，「根本是浪費司法資源來救自己選情！」



高嘉瑜表示，李彥秀過去無論身為議員或立委，每當港湖發生市府對特定建商顯有偏頗、甚至勾結之虞時，總是一聲不吭，為什麼李彥秀不敢碰建商財團？「因為她坐擁豪宅、又收受內湖捷運聯開案中的爭議建商潤泰捐款高達500萬元！」

對於高嘉瑜的指控，李彥秀回應，她美國加州爾灣的土地與建物，是在民國105年以180萬美元購入，並非所謂價值新台幣21億元，且這筆財產為建物面積5142平方英尺（144.48坪）且座落於6900平方英尺（193.86坪）土地之上，是辦公室同仁為配合申報表單，疏漏誤未將「平方英尺」換算為「平方公尺」，才導致各界誤會，今天將派員向相關主管機關申請更正。

李彥秀強調，近年取得的土地都是繼承取得，且因繼承者眾，持份比例都非常低，歷年來擔任公職和參選，都依法申報財產，並無隱匿且可受公評。