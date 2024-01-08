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林于凱宣布退出時代力量！　辭去所有職務

▲▼前高市議員林于凱7日在臉書發表聲明，宣布退出時代力量。（合成圖／翻攝林于凱臉書、維基百科）

▲前高市議員林于凱7日在臉書發表聲明，宣布退出時代力量。（合成圖／翻攝林于凱臉書、維基百科）

記者邱晟軒／綜合報導

時代力量高雄黨部主委、前高雄市議員林于凱在個人臉書上發表聲明，因不滿時力立委邱顯智發出「真心話之初衷篇」短影音嚴厲批判黃國昌，宣布「即日起，我宣布辭去時代力量所有職務，退出時代力量」。

林于凱7日晚間在臉書發文指出，不滿時代力量立委邱顯智近日發布名為「真心話之初衷篇」短影音嚴厲批判黃國昌。他相信這是邱顯智參考幕僚意見，精心設計出的一段精彩演出，若要回到初衷，「邱顯智應該要問問自己，要談雙標之前，先問問自己的誠信在哪裡？」如果覺得民眾黨不OK，那麼關鍵的2022新竹市長之戰，為何沒有遵循當初的承諾出來一戰？

林于凱強調，時代力量還是有很多優秀的政治工作者在努力，也還乘載著許多弱勢人民的需要，但這種精心安排的對前黨員的攻擊，不會讓時代力量變得更好，也不會讓台灣第三勢力更茁壯，但對於政治上一再刻意權謀的對外放話等，「你的從政初衷真心話是什麼？」

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

最後，林于凱表達對台灣社會的期望，希望能支持真正守護基層人民權益的政治人物，包括王婉諭和邱顯智等。然而，他也表示對單一政黨已不存在實質信任的對話，因此宣布辭去時代力量所有職務，退出時代力量

「謝謝過去曾經一起努力的戰友們！很抱歉要先退出了」。林于凱表示，相信時代力量，從以前到現在，都是最能為基層人民發聲的政黨，未來即便不再有黨員身分，仍會用行動支持，願意替弱勢發聲的政黨、政治人物。

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