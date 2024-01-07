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路程不到10分鐘！小黃「繞路被抓包」惱羞：你下車　乘客傻眼

友抱怨，日前在新竹搭乘計程車，沒想到司機繞路就算了，還惱羞把他丟包在路邊。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

▲網友抱怨，日前在新竹搭乘計程車，沒想到司機繞路就算了，還惱羞把他丟包在路邊。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

圖文／CTWANT

少部分人搭計程車時，可能遇到司機繞路情況，因此爆發糾紛。一名網友抱怨，日前在新竹搭乘計程車，沒想到司機繞路就算了，還惱羞把他丟包在路邊，讓他直呼「計程車有這種老鼠屎名聲才會不好」。

原PO在《爆怨2公社》表示，正確路線是上車後接光復路，看到中油右轉接大學路51巷，之後到目的地，全程不到10分鐘；上車後告知司機地點，沒想到就開始了詭異路線，當開上高速公路時，有質疑司機路線是否正確，對方稱是導航帶路的，原以為下閘道會進入原本路線，怎料到司機卻右轉往園區一路行駛，「我立刻反應為何要這樣繞路？司機就開始跳針說，如果對路線有質疑叫我下車。」

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原PO傻眼地說，來新竹同樣地點搭計程車這麼多次，唯獨該名司機路線最詭異和誇張，大家都是走最快路線或避開塞車路段，該名司機不只繞路還往最塞的路段走，導致趕時間的他只能下車自己走到目的地。

原PO嘆，「搭計程車以來，唯獨這次經歷讓我投訴和抱怨，其它雖然偶有遇到臉臭或開車危險駕駛，但都還沒到這個司機行為如此差勁，計程車有這種老鼠屎名聲才會不好，要把這種害群之馬揪出來才不會讓其他良好的運將無辜受牽連。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這也算詐騙行為，台灣人吃定台灣人」、「老鼠屎」、「被丟包好像可以報警處理」、「丟包大罪，繞路可開罰單」。

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