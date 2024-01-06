台中中清地下道「50萬重機撞小貨車」　零件四散畫面曝...騎士送醫

▲劉姓男子騎乘川崎大重機追撞前方小貨車。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

台74線西向13公里中清地下道，6日中午發生一起交通事故，劉姓男子騎乘川崎大重機疑未保持安全距離，不慎追撞前方小貨車，車禍造成劉男下唇嚴重撕裂傷、全身多處受傷，現場地面血跡斑斑，遍布重機車體零件，警消到場緊急將劉男送醫急救，幸無生命危險。

警方調查，今日中午11時52分，劉男（47歲）駕駛紅牌重機行駛於台中市西屯區台74線西向13公里快車道，追撞前方由雷姓男子（61歲）駕駛的小貨車。

▲警消到場將劉男送醫救治。（圖／民眾提供）

事故發生後劉男摔車倒地，造成重機車頭毀損，小貨車左後車尾凹損，劉男下唇有嚴重撕裂傷、身體多處受傷，由水湳消防分隊送往台中榮民總醫院治療；雷男無傷。

警方對雙方駕駛進行酒測，均無酒精反應，初判肇因為劉男未保持車行安全距離，雷男尚無肇事原因，詳細案發經過由交通大隊進一步釐清。

據了解，劉所騎的Kawasaki Z 800，排氣806cc，車價近50萬元，是許多車友心中的個性重機。

▲雷男駕駛的小貨車遭劉男重機追撞，造成車尾凹損，重機的零件噴落四散。（圖／民眾提供）