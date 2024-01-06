「股市憲哥」又來了！退休男2個月被騙走3600萬　警逮18歲車手

▲高雄一名退休老翁誤信投資群組分析老師，遭詐騙3600萬元 ，聯手警方逮到18歲車手。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

高雄前鎮一名66歲的退休許姓老翁，去年10月在臉書看到「股市憲哥分析師」廣告，加入投資群組，並下載APP進行操作，期間老翁陸續投入3600萬元，後來帳面獲利他想出金卻屢遭阻擋，這才驚覺遭到詐騙，老翁立即報警並聯手警方規劃部署，當場將面交車手逮捕，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

許翁於去年10月在臉書看見「股市憲哥分析師」廣告後，加入LINE投資群組，與自稱股市分析師的陌生人互加好友，並下載投資APP操作，期間陸續與車手面交6次，遭詐款項高達3666萬元，後來許翁想將錢領出來，卻遭對方百般阻撓，他才驚覺遭詐，去年12月21日向前鎮分局復興路派出所報案。

今年1月3日下午5時許，詐騙集團再度要求許翁交付820萬元，警方事先於現場部署埋伏，見面交車手王姓男子(18歲)與許翁完成820萬元交付款項後，立即上前出將王男逮捕，並查扣1支智慧型手機、工作服務證、交易收據等證物，全案於警詢後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

前鎮分局長洪榮敏呼籲，民眾投資理財應尋求正當管道，不聽信來源不明資訊、不加可疑投資群組、不使用號稱保證獲利App與投資平台網站，如有詐騙疑慮請撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當。