　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1天上門2次！男偷3.6萬金戒指　被抓包秒丟千元鈔：我買啊

▲▼高雄男佯裝購物，偷走3萬6000元的金戒指。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男在飾品店將價值3萬6000元的金戒指放進口袋偷走。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

高雄30歲張姓男子日前在楠梓區德賢路上一家飾品店佯稱購物，結果趁店員不注意時，偷走一枚價值3萬6000元的金戒指，當天下午又返回店內故技重施，店家發現後報警處理。員警進一步查證張男身分，發現他身背4條通緝案。

▲▼高雄男佯裝購物，偷走3萬6000元的金戒指。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男在飾品店將試戴在手上的金戒指放進口袋。（圖／記者賴文萱翻攝）

楠梓警分局翠屏派出所3日17時40分許，接獲一家金飾店報案稱，一名張男當日上午9時許至店內消費，並要求店家出示金飾及金戒指試戴，過程中他先購買一條金鍊，再趁店家不注意時，將一枚價值3萬6000元的金戒指放進口袋。

事後店家清點財物時發現短少一枚金戒指，經調閱監視器確認遭竊。沒想到同日下午，張男又出現在店家消費，店家第一時間立刻報警。

▲▼高雄男佯裝購物，偷走3萬6000元的金戒指。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲張男被抓包偷竊，還拿出一疊千元鈔稱「我就直接買」。（圖／記者賴文萱翻攝）

經員警到場檢視監錄畫面後，發現張男確涉有重嫌，不過張男聲稱當時以為是自己戴的那枚金戒指才放口袋，並稱沒有竊盜意圖，接著拿出一疊千元鈔強調「我就直接買啊」。後續張男經帶返所進一步查證時，意外查出他竟是分別遭花蓮地檢、台北地院及台南地檢發布的詐欺、妨害自由、公共危險通緝犯。

張男遭逮後向員警表示，因未居住在戶籍地，才沒收到法院通知到案，全然不知身背4條通緝。警訊後將張嫌解送歸案，另竊盜部份函請橋頭地檢署偵辦。 　

ET快訊
快訊／國道1號「4車追撞」　回堵8公里塞爆
好市多新熟食！一看價格「89%不想吃」　會員心得曝
iPhone 16 Pro渲染圖曝光！　螢幕更大、新增拍照鈕
跳機後日航空姐要求「10人1組圍成圓」！　原因曝光
澳洲行被取消　4.7萬退款拿不回！怒：等了逾2個月
各國必吃！日本拉麵最受歡迎　台灣「這道」居第4
快訊／印尼火車相撞至少3死！　現場畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1岡山段「4車追撞」1人送醫　後方回堵8公里塞爆

KTV初識好友閨密「精蟲衝腦」！色男無套硬上辯：只插2、3下

違章卡拉OK屋主遭連坐罰24萬　法官撤罰批官員不分青紅皂白

劣！墾丁香灣蕉灣驚見遊客「礁岩掛釘攀爬」　墾管處回應了

新竹縣前議員范振龍　蒐集宗親名單買票遭判刑定讞

直擊女友凌晨被護送回家！男友開車經過吃醋揍人　還被揪出酒駕

快訊／48歲男陳屍網咖！開台過夜逾10hrs疑天冷猝死...店員嚇壞

快訊／台74線30.2K大里段車禍　未注意車前狀況...駕駛猛衝防撞車

車手真的「挫賽」！取款被捕緊張到「褲底一包」　警忍臭帶回

100元換個資！飯店老闆收購156份郭台銘連署書　金門3人遭起訴

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

快訊／國1岡山段「4車追撞」1人送醫　後方回堵8公里塞爆

KTV初識好友閨密「精蟲衝腦」！色男無套硬上辯：只插2、3下

違章卡拉OK屋主遭連坐罰24萬　法官撤罰批官員不分青紅皂白

劣！墾丁香灣蕉灣驚見遊客「礁岩掛釘攀爬」　墾管處回應了

新竹縣前議員范振龍　蒐集宗親名單買票遭判刑定讞

直擊女友凌晨被護送回家！男友開車經過吃醋揍人　還被揪出酒駕

快訊／48歲男陳屍網咖！開台過夜逾10hrs疑天冷猝死...店員嚇壞

快訊／台74線30.2K大里段車禍　未注意車前狀況...駕駛猛衝防撞車

車手真的「挫賽」！取款被捕緊張到「褲底一包」　警忍臭帶回

100元換個資！飯店老闆收購156份郭台銘連署書　金門3人遭起訴

民進黨公布「架空台灣」廣告　嗆侯友宜施壓媒體「警總再現」

躲法拍！他月花4萬住大安豪宅「還綁14年約」　法院無情除去

大選倒數！徐巧芯突公開「超狂新身份」　首獻第一次嗨喊：圓夢了

快訊／國1岡山段「4車追撞」1人送醫　後方回堵8公里塞爆

溫班亞瑪「背後繞球隔扣」狂搧5鍋　字母哥關鍵三分打轟44分取勝

KTV初識好友閨密「精蟲衝腦」！色男無套硬上辯：只插2、3下

哈爾濱火了！元旦300萬遊客湧入　11「小砂糖橘」吸百萬網友觀看

4個問題讀懂他人內心！　簡銘宣剖析冷讀結合魔術成功關鍵

活塞不想再爛下去了！傳出有意交易馬刺主力前鋒強森

王陽明、蔡詩芸穿PALLADIUM新鞋拍閃照！HOKA透氣跑鞋東區街邊店搶先賣

散步驚見樹上掉落「2片貝殼」　900人見本尊萌翻：好可愛！

社會熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

小商人嗆處理割頸案少年：用他們怕的方法

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

割頸案「乾妹」恐進感化院！警揭下一步行動

台積電女副理4度洩密給男友　遭起訴下場曝光

深夜國道「時速402公里」狂飆！　警方說話了

落跑「百億大亨」掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

整形名醫遭聲押！疑多次走私胎盤素

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

台南男訪友飲酒爭執互毆　竟一覺不起

更多熱門

相關新聞

豪宅保全3闖董座夫婦家行竊　賠償金額出爐

豪宅保全3闖董座夫婦家行竊　賠償金額出爐

林姓男子在台北市大安區某豪宅擔任保全期間，利用值勤期間監守自盜，以備用鑰匙多次闖進某科技公司董座夫妻住處，搜刮屋內愛馬仕包、百達翡麗名錶、黃金及鑽石首飾等高價精品。台北地院審理後，依竊盜罪判林男應執行3年確定；民事部分，判林男及保全公司應連帶賠償董座夫婦各239萬、134萬，全案仍可上訴。

東門市場扒手貼身偷皮夾　被害人返家才發現

東門市場扒手貼身偷皮夾　被害人返家才發現

「縮骨功」小偷擠10公分門縫進店盜竊 店內監視器全記錄

「縮骨功」小偷擠10公分門縫進店盜竊 店內監視器全記錄

台北女百萬名錶遭竊　報警才知哥哥是小偷

台北女百萬名錶遭竊　報警才知哥哥是小偷

獨／娃娃機店遭竊　警：東西收好就不會被偷

獨／娃娃機店遭竊　警：東西收好就不會被偷

關鍵字：

偷竊

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

基隆「類富士山照」萬人朝聖

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面