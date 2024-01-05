1天上門2次！男偷3.6萬金戒指　被抓包秒丟千元鈔：我買啊

▲高雄男在飾品店將價值3萬6000元的金戒指放進口袋偷走。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄30歲張姓男子日前在楠梓區德賢路上一家飾品店佯稱購物，結果趁店員不注意時，偷走一枚價值3萬6000元的金戒指，當天下午又返回店內故技重施，店家發現後報警處理。員警進一步查證張男身分，發現他身背4條通緝案。

▲高雄男在飾品店將試戴在手上的金戒指放進口袋。（圖／記者賴文萱翻攝）

楠梓警分局翠屏派出所3日17時40分許，接獲一家金飾店報案稱，一名張男當日上午9時許至店內消費，並要求店家出示金飾及金戒指試戴，過程中他先購買一條金鍊，再趁店家不注意時，將一枚價值3萬6000元的金戒指放進口袋。

事後店家清點財物時發現短少一枚金戒指，經調閱監視器確認遭竊。沒想到同日下午，張男又出現在店家消費，店家第一時間立刻報警。

▲張男被抓包偷竊，還拿出一疊千元鈔稱「我就直接買」。（圖／記者賴文萱翻攝）

經員警到場檢視監錄畫面後，發現張男確涉有重嫌，不過張男聲稱當時以為是自己戴的那枚金戒指才放口袋，並稱沒有竊盜意圖，接著拿出一疊千元鈔強調「我就直接買啊」。後續張男經帶返所進一步查證時，意外查出他竟是分別遭花蓮地檢、台北地院及台南地檢發布的詐欺、妨害自由、公共危險通緝犯。

張男遭逮後向員警表示，因未居住在戶籍地，才沒收到法院通知到案，全然不知身背4條通緝。警訊後將張嫌解送歸案，另竊盜部份函請橋頭地檢署偵辦。