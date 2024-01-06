「回春名醫」被控走私禁藥！交保50萬走出法院　臉色沉重全程靜默

▲「回春名醫」吳紹琥被指控違反藥事法，深夜以50萬交保後步出法院。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民、趙蔡州／台北報導

擁有「回春名醫」稱號的台北醫美診所院長吳紹琥涉嫌透過單幫客，多次從日、韓走私須經核准才能輸入的胎盤素注射劑。台北地檢署4日發動搜索，約談吳紹琥等4名涉案人，訊後決定對吳紹琥聲請羈押禁見，台北地院5日晚間裁定吳紹琥50萬元交保。

吳紹琥被檢方指控違反《藥事法》輸入禁藥罪，被台北地院裁定50萬元交保候傳，他5日深夜11點多辦妥交保手續後，穿連帽羽絨衣、戴著口罩快速步出台北地院，面對鏡頭及媒體詢問「是否認罪」完全不發一語，只是臉色沉重快速離開現場。

▼吳紹琥面對鏡頭完全不發一語。（圖／記者黃哲民翻攝）

檢調表示，吳紹琥自2022年10月涉嫌找經常到日本、南韓帶貨的單幫客陳博洋、辜昌濂父子，多次夾帶胎盤素注射劑等醫美藥品回台，每次數盒、1盒10劑，價格比合法購買的便宜數千元。

廉政署接獲線報指出，陳博洋、辜昌濂能屢次順利闖關，是因為2人找了時任移民署駐松山機場國境事務分隊長田家龍掩護，田家龍涉利用自己可走公務通道免查驗職權，協助將胎盤素針劑夾帶入境，再將非法藥品交還單幫客。

檢廉蒐證多日後，於4日發動搜索，並依《貪污治罪條例》圖利罪、《藥事法》輸入禁藥等罪約談吳紹琥4人，訊後諭令田男40萬元交保、辜男5萬元交保，聲押禁見吳、陳2人。台北地院5日召開聲押庭訊問，5日晚間裁定吳男交保50萬元、陳男羈押禁見。

