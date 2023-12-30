　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幾天愛愛1次算多？他曝「嘿咻黃金公式」　PTT吵翻：寧可自己來

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

不只個性、生活習慣磨合會影響婚姻維持，性生活不和諧也可能會離婚。一名網友好奇發問，「3天求歡1次算太頻繁嗎？」透露其實愛愛有一套公式可以計算，好奇眾人對於性生活頻率的看法？文章曝光後，眾人表示「一個月有一次就好了」，也有人認為，如果性方面不合寧可自己來。

一名網友在PTT發文表示，近期有看到新聞說，一名人妻向老公提離婚，原因是男方求歡太頻繁，讓他好奇「3天求歡1次算太頻繁嗎 ？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露，後來發現其實正常的性愛頻率有一套公式可以計算，就是年齡的十位數乘以9，得出來的雙位數字，十位數為週、個位數為次數，以20-29歲男性為例，「2X9=18」也就是說這年齡層的男性每周要做8次，以此類推30-39歲男性2周要內必須有7次；40-49歲的男性則是3周內要有6次。

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

不少人紛紛分享自己的頻率，「別說了，一個月要一次都被嫌多了」、「不愛了，一次都嫌多」、「互動良好一天還是可以兩次啦，一小時不行」、「除了月經來，每天都跟女友要」、「基本是一天三次」、「20幾歲一天三次都ok」、「等你結婚就知道三個月一次是恩賜」、「我天天要，室友也是不給啊」、「太太除了生理期，大約一周3到4次，那個三天一次差不多吧」。

也有網友指出，「個人覺得床上互動真的要合，不然一次都不想做，寧可自己來」、「唉，男人怎麼討論都沒有用，規則是女人說了算」、「這公式是沒小孩的狀態下吧」、「變成像交功課一樣也無聊啊」。

事實上，先前泌尿科醫師莊豐賓也在YouTube頻道分享過這個「嘿咻黃金公式」，更形容男生從小到大會經歷不同的飛機型態，20歲就像進入直升機狀態，隨時可以起降；至於30歲是戰鬥機，性生活經驗豐富，有高超技巧，是戰鬥力最強的時候；40歲則是轟炸機，擁有很大的戰力，但噸位也變重了。他最後也強調，其實最重要的還是兩性關係的和諧，以及性生活頻率是否能配合。

ET快訊
南投龍泉車站「機車撞火車」　騎士頭骨破裂...明顯死亡
全球剩不到10隻！　極罕見「黑老虎」現蹤印度
台男遊泰遭撞「醫院拒收」喪命！　醫護出面爆料竟收死亡威脅
「總統候選人辯論會」給幾分？鄉民曝評價：政見發表還比較好看
快訊／遭指辯論會上睡覺　曾銘宗「當然沒有」：角度問題
濕冷中跨年！降雨熱區出爐　元旦清晨最冷「下探13度」
估單日兩萬人確診！年輕人染疫後1症狀　中醫也有感
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／機車闖平交道「區間車撞上」　台鐵集集線中斷採公路接駁

婆婆偷天團跨年演唱會票送大姑！人妻不忍了「3動作反擊」離家出走

32歲男友「沒房、存款沒百萬」　她嘆沒保障：想結束這段感情

築間「紫木槿」砸千萬搶當韓食一哥　法式燒肉插旗公益路一級戰區

明跨年湧1.2倍車潮！國道16處地雷路段　國5北上要塞到半夜

幾天愛愛1次算多？他曝「嘿咻黃金公式」　PTT吵翻：寧可自己來

「總統候選人辯論會」給幾分？鄉民曝評價：政見發表還比較好看

跨年完就發大財！命理師點名「4生肖」2024第1週財運旺爆

2024年一到！　「5星座」桃花運炸開

濕冷中跨年！降雨熱區出爐　元旦清晨最冷「下探13度」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

稱吳思瑤「50歲絕子絕孫」楊志良：我說的是事實

快訊／機車闖平交道「區間車撞上」　台鐵集集線中斷採公路接駁

婆婆偷天團跨年演唱會票送大姑！人妻不忍了「3動作反擊」離家出走

32歲男友「沒房、存款沒百萬」　她嘆沒保障：想結束這段感情

築間「紫木槿」砸千萬搶當韓食一哥　法式燒肉插旗公益路一級戰區

明跨年湧1.2倍車潮！國道16處地雷路段　國5北上要塞到半夜

幾天愛愛1次算多？他曝「嘿咻黃金公式」　PTT吵翻：寧可自己來

「總統候選人辯論會」給幾分？鄉民曝評價：政見發表還比較好看

跨年完就發大財！命理師點名「4生肖」2024第1週財運旺爆

2024年一到！　「5星座」桃花運炸開

濕冷中跨年！降雨熱區出爐　元旦清晨最冷「下探13度」

MBC演技大賞／寵妻魔人上線！南宮珉告白「親愛的雅凜默默支持我」

川普遭2州禁初選　美媒研判大法官斷案方向

台海情勢緊張！　YouTube陳士駿仍「定居台灣」：安全便利宜居

接受台鋼雄鷹邀請　謝修銓轉職日文翻譯

快訊／南投龍泉車站「機車撞火車」　騎士頭骨破裂...明顯死亡

賴清德挨轟「台獨金孫」　林濁水：國民黨其實反對中共台獨定義

恐怖入職儀式！新人被霸凌「屁股塞蘿蔔」　米其林主廚圍觀全程慘了

這次不是折疊刀！新北國中生「帶槍到校」射黑板　校方火速沒收

愛吃生魚注意！男內視鏡檢查驚見「5條蠕蟲狂游」　恐致肝膽病變

3台劇超狂！　衝大陸豆瓣2023評分最高「華語劇10大排行」

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

快訊／「退役外送員」候選人女兒：暫停選舉相關行程

護理師女神秀「鏤空連身泳衣」　1.8萬人朝聖

店員結帳「神秘2字」一票大陸人不懂！台人曝：超方便

范雲聲明稱沒說不能搜書包！鄉民全炸鍋

外送員女兒道歉　薩泰爾發聲：不用退回5萬

室內設計師超正　8美照被鄉民讚爆

宇智波女車禍聽到「要報警」竟拿鐵棍敲人

國旅補助來了！這類人1天補5百

更多熱門

相關新聞

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕心寒了

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕心寒了

情侶之間不僅價值觀需要磨合，性生活也非常重要。一名20歲女網友透露，和男友剛交往時性方面都很正常，不過交往幾個月之後，對方就變得很隨便，不在乎她的感受，還會在沒前戲的狀況下直接來，1年後甚至還會拒絕她的求歡，經過無數次的拒絕，讓她現在對於男友的觸碰都變得很反感，感情更是淡如兄妹。

公廁激戰不關門「男友打槍看她DIY」！陌生人羨煞

公廁激戰不關門「男友打槍看她DIY」！陌生人羨煞

替女友溫泉服務「他忍3分鐘吐整身」！網讚：真男人

替女友溫泉服務「他忍3分鐘吐整身」！網讚：真男人

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

沒跟男友壞壞過！她卻想去情趣按摩　網驚：好綠

沒跟男友壞壞過！她卻想去情趣按摩　網驚：好綠

關鍵字：

愛愛黃金公式算法求歡頻率

讀者迴響

熱門新聞

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

即／非開放時間到池塘釣魚！苗栗父子溺水雙雙不治

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

林采緹跑趴穿超辣！

富邦悍將也換總教練　陳金鋒接棒

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

女狼師4度性侵國中小男友　辦公室成砲房…下場超慘

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

博恩挨轟造假發聲反擊了：是我被騙！

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面