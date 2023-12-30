幾天愛愛1次算多？他曝「嘿咻黃金公式」　PTT吵翻：寧可自己來

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

不只個性、生活習慣磨合會影響婚姻維持，性生活不和諧也可能會離婚。一名網友好奇發問，「3天求歡1次算太頻繁嗎？」透露其實愛愛有一套公式可以計算，好奇眾人對於性生活頻率的看法？文章曝光後，眾人表示「一個月有一次就好了」，也有人認為，如果性方面不合寧可自己來。

一名網友在PTT發文表示，近期有看到新聞說，一名人妻向老公提離婚，原因是男方求歡太頻繁，讓他好奇「3天求歡1次算太頻繁嗎 ？」

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他也透露，後來發現其實正常的性愛頻率有一套公式可以計算，就是年齡的十位數乘以9，得出來的雙位數字，十位數為週、個位數為次數，以20-29歲男性為例，「2X9=18」也就是說這年齡層的男性每周要做8次，以此類推30-39歲男性2周要內必須有7次；40-49歲的男性則是3周內要有6次。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



不少人紛紛分享自己的頻率，「別說了，一個月要一次都被嫌多了」、「不愛了，一次都嫌多」、「互動良好一天還是可以兩次啦，一小時不行」、「除了月經來，每天都跟女友要」、「基本是一天三次」、「20幾歲一天三次都ok」、「等你結婚就知道三個月一次是恩賜」、「我天天要，室友也是不給啊」、「太太除了生理期，大約一周3到4次，那個三天一次差不多吧」。

也有網友指出，「個人覺得床上互動真的要合，不然一次都不想做，寧可自己來」、「唉，男人怎麼討論都沒有用，規則是女人說了算」、「這公式是沒小孩的狀態下吧」、「變成像交功課一樣也無聊啊」。

事實上，先前泌尿科醫師莊豐賓也在YouTube頻道分享過這個「嘿咻黃金公式」，更形容男生從小到大會經歷不同的飛機型態，20歲就像進入直升機狀態，隨時可以起降；至於30歲是戰鬥機，性生活經驗豐富，有高超技巧，是戰鬥力最強的時候；40歲則是轟炸機，擁有很大的戰力，但噸位也變重了。他最後也強調，其實最重要的還是兩性關係的和諧，以及性生活頻率是否能配合。