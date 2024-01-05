中國人不愛看電視　開機率跌破3成

▲現在開機看電視，除了忍受數十秒的廣告外，還要打開相關的電視App，令開機欲望消磨殆盡。（示意圖／達志影像）



文／中央社

根據一份智慧電視新趨勢研究報告，自2016年以來，中國的電視開機率由70%斷崖式下跌到2022年的不到30%。銷售數據顯示，2023年前3季，中國彩色電視銷量下跌13%，連續5年萎縮。

前瞻網報導，前瞻產業研究院3日發布「2024年中國智慧電視交互新趨勢報告」，作以上表示。

報告指出，造成這一結果的原因除了手機、平板等小螢幕行動裝置的崛起，衝擊電視使用率外，不佳的用戶體驗以及層出不迭的使用套路，也在推動著中國用戶遠離電視。

前瞻產業研究院調查顯示，消費者使用智慧電視頻率低的原因，排名第一是「使用投影機、手機、電腦、PAD等替代電視」，占86.07%；其次是「智慧電視App收費高」，占35.06%；「操作太複雜」、「廣告太多」、「應用較少，無法覆蓋使用要求」分居3至5名。

新浪科技去年10月在微博發起一項線上調查顯示，參與投票的4183名消費者當中，數月沒開電視的使用者多達2188人，占比為52.3%；偶爾陪家人看一次的達820人，占比19.6%。

調查顯示，每週開機1至3次的為524人，占比12.5%；每天開機1至2小時的高頻率用戶僅651人，占比15.6%。

陸媒快科技提到，現在開機看電視，除了忍受數十秒的開機廣告外，還需要打開相關的電視App，再選擇合適的節目或者頻道，一套流程下來需要1、2分鐘，令本來就不強的開機欲望消磨殆盡。

都市熱報提到，短影音的流行也是一個開機率下滑的重要因素，現在大家都喜歡快速消費訊息和娛樂內容。短影音平台提供的就是快速、多樣、還能互動的內容，非常符合年輕人的口味。

截至2022年末，中國大陸短影音用戶已達到10.12億人。

此外，中國開機率下滑，也直接衝擊電視機廠商的業績表現。

家電市場研究機構奧維雲網（AVC）數據顯示，2023年前3季，中國大陸累計銷售彩色電視2162萬台，較2022年同期下滑13.02%；銷售額為人民幣727億元（約新台幣3177億元），年減5.46%。彩電市場已經連續5年萎縮。