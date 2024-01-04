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跨年山中獨自推車！來回40分鐘運電池　熱心男大生被讚爆

記者鄒鎮宇／綜合報導

三名男大生跨年要去阿里山看日出時，發現一名男子獨自在阿里山公路推著電動機車前進，因此決定回頭找人並幫忙。事後，男大生騎車來回40多分鐘帶回電池，讓對方連連感謝，成就了最暖的跨年夜。

YT頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」4日以「跨年夜推車真的太痛苦了」為題上傳投稿影片。影片顯示，男大生與2名朋友跨年後，1日凌晨1時38分騎車行經阿里山公路，發現一名男子在路邊推車。

▲▼跨年「山中推車」遇熱心男大生　來回40分鐘運電池。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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▲▼男大生看到男騎士在山中推車，忍不住停車幫忙。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲▼跨年「山中推車」遇熱心男大生　來回40分鐘運電池。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

男大生與朋友騎了一小段後打方向燈靠邊停，立刻跟朋友一起討論是否要不要載對方，並主動回頭搭訕騎士，決定騎到石卓幫忙換電池，「因為你剛剛真的太痛苦了」。男大生獨自騎乘40分鐘的車程，於1日2點多將電池交給男騎士，對方不斷感謝「謝謝！謝謝」並叮囑男大生日出時間是6點，要慢慢騎車注意安全。

事後，男大生表示，他看到騎士推車去換電池真的太痛苦，光是騎車單趟就要20分鐘，不忍心對方真的走完，也很開心在跨年夜有能力做一件好事幫忙人，「我希望這份正能量能夠延續，影響更多人」。

▲▼跨年「山中推車」遇熱心男大生　來回40分鐘運電池。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲男大生PO出山路及電池站的距離。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

男大生說，也希望大家在新的一年順順利利，不管遇到什麼挑戰都能堅持像前，一起努力不要成為三寶，也不要遇到三寶，「祝我的期末（考試）可以歐趴（all pass），不用一代米扛幾樓（日文原文：痛みを感じろ，感受痛苦吧）」。

網友看完紛紛留言，「好人除了平安，還會發大財，也會身體健康」、「真的是幸好有遇到PO，來回騎機車40分去一趟要20分，他走路還要牽一台機車超累」、「幫助的人超善良，被幫的人有禮貌。每次看到這種影片就很難讓人不立志向善」、「雖然我不是當事人，但看到這影片卻超級感動。台灣不是沒有熱心的人，是常常好心被雷親，感謝原po熱心助人的心」。

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