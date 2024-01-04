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東森REGAL服務最溫暖　顧客茶會「總裁晚宴」吸引百萬刷手

東森Regal辦顧客茶會「總裁晚宴」吸引百萬刷手（圖／東森REGAL提供）

▲REGAL CLUB & SPA提供高端細膩的美容服務，最新推出「晶鑽駐顏奇肌護理課程」，結合頂級晶鑽及溫感，針對秋初冬皮膚容易乾燥敏感，加強保濕並給予適度滋潤，冬天作臉不會感到冷吱吱。（圖／東森REGAL提供，以下同）

消費中心／台北報導

近年來，「對自己好一點！」已成為50+世代的共同關鍵詞，東森REGAL CLUB & SPA觀察到愛美不再是年輕女性的專屬，中年人不論男女，都逐漸懂得追求自我美好。東森（2614）轉投資的SPA品牌REGAL CLUB & SPA最新推出「晶鑽駐顏奇肌護理」課程就受到30～60歲會員熱烈歡迎，為了提供更完整服務，東森Regal近來主動舉辦顧客茶會，讓會員得以了解最新課程，東森集團總裁王令麟更以消費滿百萬即邀請會員共進米其林大餐，成功吸引三位年齡介於45～55歲的企業家「百萬刷手」，他們共同心聲是：「年輕時拚事業，如今該對自己好一點了！」

東森REGAL CLUB & SPA始終秉持集團總裁王令麟的經營服務宗旨「把顧客放在上帝的位置」，致力於創造最溫暖的購物體驗，且與以往傳統美容宣傳策略不同，東森REGAL積極舉辦實體顧客茶會，讓會員們能直接參與學習最新課程。總裁王令麟更慷慨提出只要會員消費滿百萬，可與他共進米其林大餐，活動激起會員的熱情，至今已有三位幸運會員成功獲得與總裁共進晚餐的難得機會，為服務的溫暖度再添一抹光彩。

東森REGAL分享，現代人保養觀念不分性別年齡，這三位「百萬刷手」中，不僅有一位是黃金單身漢，另外兩位更是企業家夫人，他們重視自身保養，更將愛美的理念傳承給家人，帶著兒子、女兒一同參與活動，甚至替全家規劃了一整年的保養課程。這些企業家會員的共同心聲認為，經歷年輕時的拼搏奮鬥，如今已過50歲，更應該「投資自己」，對自己好一點。東森REGAL透露，「總裁晚餐」活動十足吸引人，其中一位會員因此加碼刷卡50萬，另外兩位幸運會員則在刷卡達到百萬後得知這個好消息，讓他們感到驚喜不已。

為了提供會員最卓越的體驗，顧客茶會舉辦格外用心，提供飲品包括白玉石榴美莓精萃飲和妍美會日本專利激活再生安瓶，搭配文華東方下午茶，讓每位會員都感受到賓至如歸的溫馨氛圍。用心舉辦的顧客茶會也贏得了會員的一致肯定，參與率高達9成，購買率更達到8成，創造千萬元的銷售佳績。

東森Regal辦顧客茶會「總裁晚宴」吸引百萬刷手（圖／東森REGAL提供）

▼▲「東森自然美生技美學中心」全面升級為「REGAL CLUB & SPA」，秉持以「天然為本」理念守護地球。

東森Regal辦顧客茶會「總裁晚宴」吸引百萬刷手（圖／東森REGAL提供）

東森REGAL不斷努力提升服務品質，去年6月與美國運通銀行異業合作，針對頂級卡友提供尊榮禮遇體驗課程，半年期間創造營收400多萬元，為REGAL帶來了近千位新會員；8月份REGAL獨規水鑽電泳儀療程全新上市，舉辦新品推廣活動，邀約VIP搶先體驗療程，12月再推出「晶鑽駐顏奇肌護理課程」，結合頂級晶鑽及溫感，改善秋初冬容易乾燥敏感的肌膚，並透過舉辦實體顧客茶會，不僅讓會員能直接了解新課程，更促進了會員之間的互動與交流，提升客情與黏著度。

除了給予會員尊榮禮遇，東森REGAL對待員工也親如家人，去年7月宣布調薪，基本薪資調整幅度從3,000元到1.2萬元不等，調薪幅度從9%到42%不等。同時打破業界慣例，獎金制度首創銷售獎金無上限，做愈多領愈高，美容師單月最高獎金達27萬元，排行榜前十名的美容師，單月獎金皆超過10萬元以上，堪稱美容業今年最大調幅，最具激勵的獎金制度。

東森REGAL即將推出2024年全新會員權益及禮遇，目前全台共有9家門市，2024年中旬將於台北市龍江路及台中、高雄等地規劃開店，預計2027年目標達30間門市。
 

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