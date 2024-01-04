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社會 社會焦點 保障人權

聯華大火9死！油鍋冒煙「課長拒用滅火器」　檢起訴代理廠長等3人

▲▼聯華大火,聯華食品,北斗,火災,聯華,現場。（圖／記者許權毅攝）

▲彰化聯華食品廠大火奪走9條人命。（資料照／記者許權毅攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化聯華食品火警2023年4月25日清晨6時許傳出火警，造成9人死亡慘劇。彰化地檢署檢察官調閱相關監視器及火場鑑定報告後，將彰化廠鄭姓代理廠長(實際負責人)、蔡姓工務部經理(兼任防火管理人)、以及鄭姓調理課課長(夜間、假日自衛消防編組隊長)等3人依過失致死罪提起公訴，聯華食品也被依違反職業安全衛生法起訴。

檢方調查，鄭姓課長為A棟2樓現場值班最高管理階層人員，且身兼自衛消防編組組長，' 天在A棟2樓調理區巡檢時，發現油炸鍋溫控系統故障，持續加溫冒煙因此立即即關掉瓦斯，惟瓦斯供應未完全關妥，之後直立式油炸鍋開始起火，鄭姓課長雖然立刻拿起方型鐵盤蓋住，但因無法密合導致火勢延燒，且過程中鄭男還拒絕使用菲律賓籍員工提供之滅火器，甚至將掀開方型鐵盤導致火勢加大、延燒上方易燃物，現場火勢因此失控；事隔3分鐘後，鄭姓課長才拿取滅火器使用，但已經錯失時機。檢方還發現，因公司先前未演練過滅火、逃生等教育訓練，因此鄭姓課長當下還記不起防火編組名單，且現場火勢失控後，鄭姓課長僅對2樓員工下達疏散指令，未通知其他樓層員工逃生。

而蔡男職責為滅火、通報及避難訓練實施，與對內部員工防災教育實施，並領有防火管理人講習訓練合格證書，明知身為防火管理人應制定消防防護計畫，報請消防局核備，然鄭姓代理廠長竟放任蔡男將消防防護計畫等職責交由職業安全衛生人員協助填寫，2人除不知夜間、假日自衛消防編組成員為何人，亦未曾對編組成員落實指導、監督，編制形同虛設，導致火警發生當下內部人員毫無應對能力，進而釀成9死慘劇。彰化地檢署調查後，依過失致死罪將鄭姓代理廠長、蔡姓防火管理人、及鄭姓課長等3人提起公訴。聯華食品也被依違反職業安全衛生法起訴。

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