誰說電動機車比較貴？eMOVING勁炫125限時優惠只要49,900元

▲中華eMOVING宣布即日起至1/31，旗下車款限時優惠！（圖／中華三菱提供）

消費中心／綜合報導

迎接2024年的全新開端，中華eMOVING宣布限時優惠，即日起至1/31，白牌電動機車-勁炫125限時優惠只要49,900元(註1)，以最超值的價格體驗這款科技與性能兼具的電動機車。新年同慶，eMOVING各車款也推出超值優惠，購買微型電動車SHINE、Bobe及綠牌輕型EZ1同享購車金5,000元，即日購車保證人人都享優惠，不需等待，輕鬆入手。

勁炫125自上市以來持續坐穩快充車的銷售第一名，新春推出限時方案，就是要滿足機車使用族群對購買機車的價格期待，推出49,900元保證入手，不必等待政府電動車新購補助，先買先享受，政府補助公告後，不足之差額eMOVING保證補回，此外，汰舊換新另依政府公告，可再享高額補助，以台南市為例汰舊換新最高補助27,500元，購買勁炫125只要32,400元。勁炫125不僅價格優勢十足，更以卓越的性能、貼心功能和智能科技贏得消費者的青睞。以同等價位擁有高端功能絕對無人能及、令人驚艷：

・超強性能：搭載先進馬達技術，配合CVT變速系統提供更強大且順暢的動力輸出，0-50km僅3.9秒標配BOOST加速，充分滿足消費者對騎乘速度的期待。提供無與倫比的駕馭樂趣。

・智能科技：配備最新的科技系統，包括藍芽連線智慧鑰匙、個性化數位儀錶、專屬APP設定等功能，提供更智能、便捷的駕馭體驗。

・貼心功能：體恤用車的日常騎程時可能遇到的狀況，勁炫125搭載同級車少見的定速巡航、電動倒車及電動中柱等功能，讓騎乘更省心、簡單。並有超大座椅載人更方便舒適。

註1：入手價 $49,900，以購買勁炫125超質款，扣除(1)eMOVING提供之購車金、(2)工業局首購補助款及(3)地方政府電動車新購補助款所計算之購車金額。